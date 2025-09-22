Von Auto erfasst: Radfahrerin bei Unfall in Oberstdorf verletzt

In Oberstdorf ist am Sonntag eine Radfahrerin bei einem Unfall verletzt worden. Die 31-Jährige war mit einer Autofahrerin kollidiert.

Unfall in Oberstdorf: Autofahrerin übersieht Radlerin

Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 15 Uhr in der Lochbachstraße. Eine 27-jährige Autofahrerin war auf der Straße unterwegs. An der Kreuzung Falkenstraße übersah sie eine von links kommende Fahrradfahrerin, die der Polizeimeldung zufolge Vorfahrt hatte.

Rettungsdienst bringt Radfahrerin ins Krankenhaus

Das Auto und die Fahrradfahrerin stießen zusammen, dabei ist die 31-jährige Fahrradfahrerin mittelschwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand an den Fahrzeugen außerdem ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Oberstdorf

Einwohner : 9279 (31.12.2024)

Bürgermeister : Klaus King (Unterstützt von CSU, FDP und Grünen, sowie zwei Wählervereinigungen)

Lage : 813 Meter ü. NHN

Fläche : 229,9 km²

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Oberstdorf: WM-Skisprung Arena Oberstdorf, Heini-Klopfer-Skiflugschanze , Breitachklamm

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Oberstdorf: Vierschanzentournee , Skispringen und Skifliegen und hochkarätige Wettkämpfe in anderen Wintersportarten finden hier regelmäßig statt

Homepage : www.oberstdorf.de