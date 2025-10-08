Bahn schickt am Mittwochmorgen zwei zusätzliche Busse nach Blaichach

Zusätzliche Busse brachte am Mittwochmorgen, 9. Oktober 2025, die Schülerinnen und Pendler von Blaichach nach Immenstadt. Wegen Bauarbeiten an den Gleisen verkehrt südlich von Kempten bis Ende Oktober Schienenersatzverkehr. Montag- und Dienstagmorgen waren die Busse im morgendlichen Schul- und Berufsverkehr um 7.34 Uhr so überfüllt, dass in Blaichach Dutzende von Fahrgästen nicht einsteigen konnten. Die Bahn versprach am Dienstag Abhilfe zu schaffen. Bereits am Mittwoch fuhren zwei zusätzliche Busse um 7.11 Uhr sowie um 7.31 Uhr. Nach ersten Information unserer Zeitung kamen alle Wartenden mit. Zum Einsatz kamen auch Busse aus Nordbayern. Allerdings warteten in Blaichach auch deutlich weniger Fahrgäste als am Vortag. Offenbar wichen viele auf andere Verkehrsmittel aus.

