Schienenersatzverkehr: Bahn schickt Mittwoch und Donnerstag mehr Busse nach Blaichach. Zukunft ungewiss.

Schienenersatzverkehr im Oberallgäu

Bahn schickt am Mittwochmorgen zwei zusätzliche Busse nach Blaichach

Nach dem Chaos vom Dienstag klappt es am Mittwoch besser. Alle Schüler und Pendler könne in die Busse des Schienenersatzverkehrs einsteigen. Wie geht es weiter?
Von Sibylle Mettler
    Nur ausfallende Züge zeigt derzeit dieser Fahrplan am Bahnhof Immenstadt an. Stattdessen verkehren Busse.
    Nur ausfallende Züge zeigt derzeit dieser Fahrplan am Bahnhof Immenstadt an. Stattdessen verkehren Busse. Foto: Benjamin Liss

    Zusätzliche Busse brachte am Mittwochmorgen, 9. Oktober 2025, die Schülerinnen und Pendler von Blaichach nach Immenstadt. Wegen Bauarbeiten an den Gleisen verkehrt südlich von Kempten bis Ende Oktober Schienenersatzverkehr. Montag- und Dienstagmorgen waren die Busse im morgendlichen Schul- und Berufsverkehr um 7.34 Uhr so überfüllt, dass in Blaichach Dutzende von Fahrgästen nicht einsteigen konnten. Die Bahn versprach am Dienstag Abhilfe zu schaffen. Bereits am Mittwoch fuhren zwei zusätzliche Busse um 7.11 Uhr sowie um 7.31 Uhr. Nach ersten Information unserer Zeitung kamen alle Wartenden mit. Zum Einsatz kamen auch Busse aus Nordbayern. Allerdings warteten in Blaichach auch deutlich weniger Fahrgäste als am Vortag. Offenbar wichen viele auf andere Verkehrsmittel aus.

