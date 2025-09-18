Ins Ehrenamt schnuppern: „Komm vorbei und bleib vielleicht ein bisschen länger“ heißt eine Oberallgäuer Aktion

Mancher hat mehr Zeit als ihm lieb ist. Warum also nicht regelmäßig in einem Verein mitwirken, Altenheimbewohnern Besuche abstatten oder in einem Museum Gartenarbeit verrichten? Den Gedanken, sich einzubringen und dabei nette Leute zu treffen, haben sicherlich viele. Auch die Idee, mal unverbindlich irgendwo vorbeizuschauen und sich zu informieren. Bei der Schnupperwoche Ehrenamt vom 6. bis 12. Oktober im Landkreis Oberallgäu ist vorbeikommen und mitwirken ohne weitere Verpflichtung möglich.
Vereine aufgepasst
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden