Schnupperwoche Ehrenamt im Oberallgäu: Engagiere dich unverbindlich und entdecke Neues!

Vereine aufgepasst

Ins Ehrenamt schnuppern: „Komm vorbei und bleib vielleicht ein bisschen länger“ heißt eine Oberallgäuer Aktion

Die Freiwilligenagentur Oberallgäu will ehrenamtliches Engagement mit einem zweistündigen Schnupperangebot fördern. Weitere Angebote sind gefragt.
Von Silvia Reich-Recla
    Ehrenamtlich in Museen Gartenarbeiten verrichten? Ein Angebot zum Reinschnuppern gibt es im Oktober unter anderem im Bergbauernmuseum in Diepolz. Foto: Christin Klose, dpa (Symbolbild)

    Mancher hat mehr Zeit als ihm lieb ist. Warum also nicht regelmäßig in einem Verein mitwirken, Altenheimbewohnern Besuche abstatten oder in einem Museum Gartenarbeit verrichten? Den Gedanken, sich einzubringen und dabei nette Leute zu treffen, haben sicherlich viele. Auch die Idee, mal unverbindlich irgendwo vorbeizuschauen und sich zu informieren. Bei der Schnupperwoche Ehrenamt vom 6. bis 12. Oktober im Landkreis Oberallgäu ist vorbeikommen und mitwirken ohne weitere Verpflichtung möglich.

