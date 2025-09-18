Vereine aufgepasst Ins Ehrenamt schnuppern: „Komm vorbei und bleib vielleicht ein bisschen länger“ heißt eine Oberallgäuer Aktion

Die Freiwilligenagentur Oberallgäu will ehrenamtliches Engagement mit einem zweistündigen Schnupperangebot fördern. Weitere Angebote sind gefragt.