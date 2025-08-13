Hilfe, mein Kind kann nicht schwimmen! So bringen Sie es ihm bei

Die Sonne scheint, das Wasser in den Oberallgäuer Seen ist angenehm warm. Beste Voraussetzung also, um dem (angehenden) Grundschulkind das Schwimmen beizubringen. Gefordert sind Eltern oder auch Großeltern. Zwar gibt es Kinder-Schwimmkurse im Herbst. Doch die Plätze reichen in der Region erfahrungsgemäß nicht aus, um alle Mädchen und Buben versorgen zu können.
Nichtschwimmer sind in Gefahr
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden