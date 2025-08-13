Icon Menü
Schwimmen lernen leicht gemacht: Effektive Tipps für Eltern zur Wassergewöhnung

Nichtschwimmer sind in Gefahr

Hilfe, mein Kind kann nicht schwimmen! So bringen Sie es ihm bei

Im Sommer ist die beste Zeit, als Vater, Mutter, Oma oder Opa tätig zu werden. Es gibt im Oberallgäu zwar Schwimmkurse, die sind aber meist schnell ausgebucht.
Von Silvia Reich-Recla
    Die Schwimmnudel ist ein gutes Hilfsmittel für Kinder, um Schwimmen zu lernen.
    Die Schwimmnudel ist ein gutes Hilfsmittel für Kinder, um Schwimmen zu lernen. Foto: Schwärzler

    Die Sonne scheint, das Wasser in den Oberallgäuer Seen ist angenehm warm. Beste Voraussetzung also, um dem (angehenden) Grundschulkind das Schwimmen beizubringen. Gefordert sind Eltern oder auch Großeltern. Zwar gibt es Kinder-Schwimmkurse im Herbst. Doch die Plätze reichen in der Region erfahrungsgemäß nicht aus, um alle Mädchen und Buben versorgen zu können.

