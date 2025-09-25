Was tun, wenn die Mutter oder der Vater nicht mehr alleine zurecht kommt und einen Pflegeplatz braucht?

Viele Menschen im Oberallgäu kümmern sich um ihre pflegebedürftigen Mütter und/oder Väter. Manche stoßen an ihre Grenzen, wenn die Betagten stürzen, eine schwere Demenz zu den Handicaps dazukommt oder sie auf den Rollstuhl angewiesen sind. Dann ist für manche Familien klar: der tägliche Besuch reicht nicht mehr aus, Mutter oder Vater brauchen eine 24-Stunden-Betreuung. Erst Wahl für viele Menschen ist dann ein Seniorenheim.
Wenn die Pflege dringend ist
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden