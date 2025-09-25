Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

So finden Sie den passenden Pflegeplatz für Ihre Angehörigen im Oberallgäu

Wenn die Pflege dringend ist

Was tun, wenn die Mutter oder der Vater nicht mehr alleine zurecht kommt und einen Pflegeplatz braucht?

Meist sind dann die Angehörigen gefordert. Aber: Die Suche kann dauern. Wer in der Zwischenzeit mit Rat und Tat zur Seite steht und wie man am besten vorgeht.
Von Silvia Reich-Recla
    • |
    • |
    • |
    Die Bewohnerin eines Pflegeheims wird von einer Pflegerin einen Gang entlang geschoben.
    Die Bewohnerin eines Pflegeheims wird von einer Pflegerin einen Gang entlang geschoben. Foto: Marijan Murat/dpa

    Viele Menschen im Oberallgäu kümmern sich um ihre pflegebedürftigen Mütter und/oder Väter. Manche stoßen an ihre Grenzen, wenn die Betagten stürzen, eine schwere Demenz zu den Handicaps dazukommt oder sie auf den Rollstuhl angewiesen sind. Dann ist für manche Familien klar: der tägliche Besuch reicht nicht mehr aus, Mutter oder Vater brauchen eine 24-Stunden-Betreuung. Erst Wahl für viele Menschen ist dann ein Seniorenheim.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden