256 Tonnen-Träger über der B19: Darauf müssen sich Autofahrer einstellen

Halbzeit beim Großprojekt

Was Autofahrer zur Großbaustelle auf der B19 wissen müssen

Das 19-Millionen-Projekt an der Illerbrücke geht in die nächste heiße Phase. An drei Stellen stehen in diesem Herbst entscheidende Schritte an. Auf Autofahrer kommen zwei weitere Vollsperrungen zu.
Von Ronald Maior
    Allmählich nimmt das Großprojekt Formen an: Exakt ein Jahr nach ihrem „westlichen Pendant“ entsteht der östliche Teil der neuen B19-Illerbrücke im Sonthofer Süden bei Sigishofen.
    Allmählich nimmt das Großprojekt Formen an: Exakt ein Jahr nach ihrem „westlichen Pendant“ entsteht der östliche Teil der neuen B19-Illerbrücke im Sonthofer Süden bei Sigishofen. Foto: Benjamin Liss

    Es ist Halbzeitpause beim Großprojekt – und im Herbst 2025 geht es rund an der B19-Illerbrücke im Sonthofer Süden. Gleich an drei Stellen stehen im zweiten von vier Abschnitten große Etappen auf dem Plan. Insgesamt soll die Erneuerung der aus dem Jahr 1969 stammenden Brücke über die Iller einschließlich „Facelift“ für die Anschlussstelle Sonthofen/Süd bis zur planmäßigen Fertigstellung im Sommer 2027 über vier Bauphasen 19 Millionen Euro kosten.

