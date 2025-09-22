Halbzeit beim Großprojekt Was Autofahrer zur Großbaustelle auf der B19 wissen müssen

Das 19-Millionen-Projekt an der Illerbrücke geht in die nächste heiße Phase. An drei Stellen stehen in diesem Herbst entscheidende Schritte an. Auf Autofahrer kommen zwei weitere Vollsperrungen zu.