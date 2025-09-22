Was Autofahrer zur Großbaustelle auf der B19 wissen müssen

Es ist Halbzeitpause beim Großprojekt – und im Herbst 2025 geht es rund an der B19-Illerbrücke im Sonthofer Süden. Gleich an drei Stellen stehen im zweiten von vier Abschnitten große Etappen auf dem Plan. Insgesamt soll die Erneuerung der aus dem Jahr 1969 stammenden Brücke über die Iller einschließlich „Facelift“ für die Anschlussstelle Sonthofen/Süd bis zur planmäßigen Fertigstellung im Sommer 2027 über vier Bauphasen 19 Millionen Euro kosten.
Halbzeit beim Großprojekt
