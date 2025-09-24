Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Großbaustelle B19: Bundesstraße muss komplett gesperrt werden - was Autofahrer wissen müssen

Halbzeit beim Großprojekt

Das müssen Autofahrer zur Großbaustelle auf der B19 wissen

Das 19-Millionen-Projekt an der Illerbrücke geht in die heiße Phase. An drei Stellen stehen im Herbst entscheidende Schritte an. Auch Vollsperrungen kommen auf Autofahrer zu.
Von Ronald Maior
    • |
    • |
    • |
    Allmählich nimmt das Großprojekt Formen an: Exakt ein Jahr nach ihrem „westlichen Pendant“ entsteht der östliche Teil der neuen B19-Illerbrücke im Sonthofer Süden bei Sigishofen.
    Allmählich nimmt das Großprojekt Formen an: Exakt ein Jahr nach ihrem „westlichen Pendant“ entsteht der östliche Teil der neuen B19-Illerbrücke im Sonthofer Süden bei Sigishofen. Foto: Benjamin Liss

    Es ist Halbzeitpause beim Großprojekt – und im Herbst 2025 geht es rund an der B19-Illerbrücke im Sonthofer Süden. Gleich an drei Stellen stehen im zweiten von vier Abschnitten große Etappen auf dem Plan. Insgesamt soll die Erneuerung der aus dem Jahr 1969 stammenden Brücke über die Iller einschließlich „Facelift“ für die Anschlussstelle Sonthofen/Süd bis zur planmäßigen Fertigstellung im Sommer 2027 über vier Bauphasen 19 Millionen Euro kosten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden