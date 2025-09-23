„Untragbare Situation“: Wie kann es mit der Volksschule Mittelberg weitergehen?

„Die Situation ist untragbar“, sagte Beatrix Leitner (PRO) in der Sitzung der Gemeindevertretung. „Die Schüler lernen seit Jahren in Containern. Das ist nicht kindgerecht.“ Leitner spricht von der Situation in der Schule in Mittelberg. Vor zwei Jahren wurden die beiden Volksschulen Hirschegg und Mittelberg dort zusammengelegt. Die Schule in Hirschegg wurde zu einem Kindergarten umgebaut. Seitdem ist nichts mehr passiert.

