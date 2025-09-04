So kommen Besucher mit Bus oder Bergbahn zum großen Viehscheid nach Gunzesried

Der Viehscheid in Gunzesried ist einer der größten im Allgäu. Der Alpabtrieb in dem Ortsteil von Blaichach (Oberallgäu) zieht jedes Jahr tausende Zuschauerinnen und Zuschauer an. Etwa 1580 Tiere treiben die Hirten in 14 Herden zurück ins Tal an den Scheidplatz in Gunzesried.

Beim Viehscheid in Gunzesried 2024 kamen allerdings nur acht Rinderherden zurück aus dem Tal. Die restlichen Schumpen hatten die Alphirten vorsorglich bereits vor dem Viehscheid ins Tal getrieben, um dem Schnee auszuweichen. Der Stimmung der Besucherinnen und Besucher, die mit den Älplern, Landwirten und Einheimischen feierten, tat das keinen Abbruch.

In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Viehscheid in Gunzesried 2025.

Steckbrief: Der Viehscheid in Gunzesried 2025

Name : Viehscheid Gunzesried (Gemeinde Blaichach)

Ort : 87544 Gunzesried, Talstraße 10

Termin : Mittwoch, 17.9.2025 ab 9 Uhr

Besonderheit : Sehr großer Viehscheid mit tausenden Zuschauern und über 1600 Tieren von 19 Alpen. Mit Festzelt, Schellenverlosung und Krämermarkt.

Wann ist Viehscheid 2025 in Gunzesried?

Der Viehscheid in Gunzesried findet jedes Jahr am 17. September statt, erklärt Daniel Gehring vom Viehscheid-Ausschuss. Allerdings nicht immer: Falls der 17. September wie 2023 ein Sonntag oder Montag ist, ist der Alpabtrieb bereits am Samstag davor.

Der Viehscheid in Gunzesried ist heuer also am Mittwoch, 17.9.2025, ab 9 Uhr morgens.

Am Viehscheid-Tag werden die ersten Herden der 19 Alpen gegen 9 Uhr in Gunzesried erwartet. Manchmal trifft die erste Herde aber schon etwas früher ein. Es lohnt sich daher, bereits gegen 8.30 Uhr vor Ort zu sein.

Die letzten Tiere sollten gegen 12.30 Uhr am Scheidplatz ankommen. Im Festzelt wird bereits ab 11 Uhr bei Scheidwurst und Maß Bier gefeiert.

Im Festzelt sorgt die Blaskapelle Bihlerdorf-Ofterschwang sowie abends der „Krainer Express“ für musikalische Unterhaltung. Nachmittags findet im Festzelt auch die traditionelle Schellenverlosung statt. Abgerundet wird das Programm mit dem Krämermarkt um das Festzelt.

Wo gibt es Parkplätze beim Viehscheid in Gunzesried?

Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto zum Viehscheid nach Gunzesried kommen, werden im Dorf in etwa 1800 Parkplätze eingewiesen - bis die Stellplätze vor Ort voll sind. Kosten: 5 Euro pro Pkw und 15 Euro für Wohnmobile (inklusive Kurtaxe)

Außerdem gibt es am Viehscheid-Tag weitere Parkplätze in Blaichach, Bihlerdorf und Seifriedsberg:

P1-Bosch Weidachstraße

P2 Bihlerdorf

P3 Bihlerdorf

PP Kirche Seifriedsberg für Reisebusse

Wann fährt der Pendel-Bus zum Viehscheid nach Gunzesried?

Besucherinnen und Besucher können von Blaichach aus mit dem Pendelbus anreisen - und zwar ab 7.30 Uhr. Zusteigen können sie in Ettensberg nur um 7.30 Uhr und 8.30 Uhr. Achtung: Auf dem Rückweg ist in Ettensberg kein Ausstieg.

Gegen 13 Uhr, wenn der Alpabtrieb über die Kreisstraße OA27 in Gunzesried vorbei ist, wird die Vollsperrung der Kreisstraße ab dem Abzweig Bihlerdorf nach Gunzesried aufgehoben. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Durchfahrt von Gunzesried nach Gunzesried-Säge wieder möglich.

Die Kosten für den Pendelbus (Hin-& Rückfahrt) inklusive Parken Blaichach:

Erwachsene: 5 Euro pro Person

Kinder 6-15 Jahre: 2,50 Euro pro Kind

Kinder unter sechs Jahren fahren kostenlos

Die letzte Rückfahrt vom Dorfplatz in Gunzesried nach Blaichach und Bihlerdorf ist gegen 18 Uhr.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Gunzesried?

Bahnfahrer können mit dem Zug bis zum Bahnhof Blaichach fahren (Auskunft bei der Deutschen Bahn hier). Auch mit dem Bus gelangen Besucherinnen und Besucher bis nach Blaichach (Fahrplan bei der Mona Allgäu). Von der Ortsmitte Blaichach und von Bihlerdorf fahren am Viehscheid-Tag Pendelbusse nach Gunzesried und zurück.

Achtung Autofahrer: Die Verbindung von Blaichach über Ettensberg nach Gunzesried ist ab 7 Uhr gesperrt. Gegen 14 Uhr wird die Sperrung aufgehoben.

Wie komme ich von Ofterschwang zum Viehscheid nach Gunzesried?

Wer will, kann auch in die Sesselbahn in Ofterschwang steigen, von dort zur Weltcup-Hütte und mit der Ossi-Reichert-Bahn nach Gunzesried hinabfahren und später wieder zurück.

Parken ist an der Talstation des Weltcup-Expresses (kostenpflichtig) in Ofterschwang möglich.

Was ist am Viehscheid in Gunzesried so besonders?

Zum Viehscheid nach Gunzesried kommen durchschnittlich weit über 10.000 Besucher. Wie auch 14 Herden von 19 Alpen mit mehr als 1600 Tieren. Damit zählt der Alpabtrieb zu den größten im Allgäu und auch in ganz Deutschland.

Für musikalische Unterhaltung vor Ort sorgt die Blaskapelle Bihlerdorf-Ofterschwang - auch im großen Festzelt am Scheidplatz. Im Zelt gibt es zu essen und zu trinken - dort findet zudem die traditionelle Schellenverlosung statt. Darüber hinaus gibt es auf dem Krämermarkt rund um das Festzelt Produkte aus der Region zu kaufen.

Wo kann ich in Gunzesried übernachten?

Viehscheid-Besucher können in Gunzesried, Blaichach oder Bihlerdorf übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist-Info Blaichach unter der Telefonnummer +498321/8008-510 oder per E-Mail.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Gunzesried mit dabei?

Beim Viehscheid in Gunzesried kommen 14 Herden von insgesamt 19 Alpen mit mehr als 1600 Tieren ins Tal. Diese Alpen sind mit dabei (Stand von 2022):

Alpe Ober Älpe und Alpe Rangiswang mit Hirte Stefan Endreß

Alpe Ornach, Alpe Rottach und Falkenalpe mit Hirte Stefan Waibel

Alpe Siplingen mit Hirte Markus Mühlegg

Alpe Sura mit Hirte Thomas Weiler

Alpe Unterkirchen und Alpe Grad Höfle mit einer Hirtengemeinschaft

Alpe Untergelchenwang mit Hirte Stefan Bühler

Alpe Untere Wilhelmine mit Hirte Daniel Frey

Alpe Höllritzen mit Hirte Stefan Völkl

Alpe Obergelchenwang mit Hirte Erwin Lackner

Alpe Mittelberg mit Hirte Martin Knisel

Alpe Rindalp mit Hirte Alfred Schuster

Alpe Dietle mit Hirte Sabine Wenz

Alpe Ober Wiesle und Alpe Gündle mit Hirte Jürgen Guggemoos

Alpe Hirschgund mit Hirte Hans-Martin Jordan

Wer veranstaltet den Viehscheid in Gunzesried?

Der Heimatverein Gunzesried ist seit 2014 Veranstalter des Viehscheids in Gunzesried. 2013 hatte sich der Vorgänger nach 30 Jahren zurückgezogen. Damals sprang kurzfristig die Freiwillige Feuerwehr Gunzesried ein. Mitglieder des Heimatvereins sind die anderen sechs eingetragenen Vereine in Gunzesried: Die Freiwillige Feuerwehr, der Maibaumverein, der Hornerverein, der Klausenverein, der Skiclub und der Schützenverein. Der Heimatverein ist seit 2014 auch Organisator des Viehscheids. Vorsitzender und gleichzeitig Alpmeister ist Franz Abrell.

Alle Viehscheid-Termine 2025 im Allgäu

