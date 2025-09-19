Der einzige Viehscheid in einer Stadt: Immenstadt erwartet morgen tausende Zuschauer

Der Viehscheid in Immenstadt ist der einzige im Allgäu und in ganz Deutschland, der in einer Stadt stattfindet. Der Alpabtrieb zählt zudem zu den größten in der Region. Am Viehmarktplatz und in den Straßen Immenstadts verfolgen jährlich tausende Zuschauerinnen und Zuschauer die Ankunft der Hirten mit den Tieren von elf Alpen.

Beim Viehscheid in Immenstadt 2024 kehrten etwa 920 Tiere der Alpen Schwanden, Mittag, Wildegund, Alp, Mittelberg, Gund, Seifenmoos, Sederer, Starkatsgund und Ehrenschwang über das Steigbachtal zurück ins Tal. Ein Teil der Herden zog zum Viehmarktplatz, wo im Festzelt gefeiert wurde. Unsere Redaktion übertrug den Alpabtrieb per Live-Stream.

In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Viehscheid 2025 in Immenstadt:

Steckbrief: Der Viehscheid in Immenstadt 2025

Name : Viehscheid Immenstadt

Ort : 87509 Immenstadt im Allgäu, Viehmarktplatz

Termin : Samstag, 20.9.2025, ab 9 Uhr

Besonderheit : Einziger Viehscheid in einer Stadt in Deutschland, sehr großer Alpabtrieb mit Krämermarkt, Festzelt und Schellenwürfeln

Wann ist Viehscheid 2025 in Immenstadt?

Der Viehscheid in Immenstadt findet traditionell am dritten Samstag im September statt - in diesem Jahr fällt dieser Tag auf Samstag, 20.9.2025, ab 9 Uhr.

Wie läuft der Viehscheid in Immenstadt ab?

Am Viehscheid-Tag führen die Hirten ihre Herden beim Abtrieb aus dem Steigbachtal über die Gottesackerstraße, Bräuhausstraße, Bahnhofstraße und Rothenfelsstraße zum Viehmarktplatz.

Dort treffen die ersten der knapp 900 Rinder gegen 9 Uhr ein. Ankunft der letzten Alpe ist gegen 11 Uhr. Im Anschluss wird gemeinsam im Festzelt gefeiert.

Seit wann gibt es den Viehscheid in Immenstadt?

Die Immenstädter Viehmärkte waren früher meist auf dem Hofgartenacker, später dann auf dem Kapuzinerösch und ab 1903 auf dem heutigen Viehmarktplatz. Der erste gemeinsame Viehscheid in Immenstadt fand am Samstag, 20. September 1930, auf dem Pfarrwiddumsfelde (Viehmarktplatz) statt.

Woher der Viehscheid stammt, ist laut dem Immenstädter Heimatforscher Siegbert Eckel nicht bekannt. Vermutlich seien sie in der Frühzeit der Alpwirtschaft entstanden. In einem Urbar der Grafschaft Rothenfels werden sie schon 1573 angeführt. Danach sollten Tiere, die nicht richtig "gemarkt" waren (und somit vermutlich keinem Eigner zugeordnet werden konnten), der Herrschaft zufallen.

Schon damals wurde das "Mulaviech" also geschieden. Interessant fände es Eckel zu erfahren, wo und aus welcher Zeit der älteste Allgäuer Viehscheid nachgewiesen werden kann.

Wo kann ich in Immenstadt parken?

Spezielle Parkplätze werden für den Viehscheid nicht ausgewiesen. Die Besucher können aber die öffentlichen Parkplätze in Immenstadt nutzen - wie die Parkflächen an der Aach, in der Innenstadt oder die Parkhäuser am Bahnhof oder am Klostergarten.

Auf dem Viehmarktplatz ist das Parken an dem Tag allerdings nicht möglich: Dort befinden sich Scheidplatz und Festzelt.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Immenstadt?

Pendel- oder Shuttle-Busse werden nicht angeboten - wegen der kurzen Wege und guten Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, sagt Herbert Gruber, Vorsitzender des FC Immenstadt 07. Der Veranstalter und die Stadt empfehlen daher, mit Bus oder Bahn anzureisen.

Icon vergrößern Etwa 800 Stück Vieh von elf Alpen trieben die Hirten beim Viehscheid in Immenstadt 2023 vom Steigbachtobel runter und dann quer durch die Innenstadt zum Viehmarktplatz. Foto: Christoph Kölle Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Etwa 800 Stück Vieh von elf Alpen trieben die Hirten beim Viehscheid in Immenstadt 2023 vom Steigbachtobel runter und dann quer durch die Innenstadt zum Viehmarktplatz. Foto: Christoph Kölle

In Immenstadt gibt es außerdem einen Bahnhof (Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn hier) sowie mehrere Bushaltestellen (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Was ist am Viehscheid in Immenstadt so besonders?

Der Viehscheid in Immenstadt gilt als einziger städtischer Alpabtrieb in Deutschland. Die Veranstaltung wird durch einen Krämermarkt auf dem Viehmarktplatz umrahmt. Im Festzelt mit Essen und Trinken ist ganztägig ab 10 Uhr für musikalische Unterhaltung gesorgt. Am Nachmittag gegen 15.30 Uhr folgt das traditionelle Scheidschellenwürfeln mit den Hirten.

Außerdem ziehen nach dem Eintreffen auf dem Viehmarktplatz etwa 600 Rinder in einer großen Herde weiter in Richtung Immenstadt-Stein aus. Die Tiere werden dann auf die Höfe der umliegenden Dörfer verteilt.

Wo kann ich in Immenstadt übernachten?

Viehscheid-Besucherinnen und Besucher können in Immenstadt und den Stadtteilen Akams, Bühl, Eckarts, Diepolz, Rauhenzell und Stein übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist-Information Immenstadt unter Telefon +49 8323/998877 oder per E-Mail.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Immenstadt dabei?

Beim Viehscheid in Immenstadt kommen insgesamt mehrere Herden mit etwa 900 Tieren ins Tal. Diese Alpen sind in der Regel mit dabei (Stand von 2022):

Alpe Alp und Alpe Kessel

Alpe Ehrenschwang

Alpe Gund und Alpe Hinterkrumbach

Alpe Mittag

Alpe Mittelberg

Alpe Schwanden

Alpe Sederer

Alpe Seifenmoos

Alpe Starkatsgund

Alpe Wildegund

Sechs Alpen sind im Eigentum der Stadt, vier gehören dem Hause Waldburg-Zeil und eine der Raiffeisenbank Oberallgäu-Kempten.

Wer veranstaltet den Viehscheid in Immenstadt?

Der FC Immenstadt 07 ist Veranstalter des Viehscheids in Immenstadt.

Icon Galerie 57 Bilder Am Samstag, 17. September, fand in Immenstadt der Viehscheid statt. Es ist der einzige Viehscheid, der in einer deutschen Stadt stattfindet. Fotos gibt es hier.

Alle Viehscheid-Termine 2025 im Allgäu

Im September und Oktober 2025 locken wieder viele Viehscheide Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Viehscheid-Veranstaltungen in der Region.