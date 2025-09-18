Alphornklänge und Schellenwürfeln: Das wird beim Viehscheid in Missen-Wilhams geboten

Für fünf Alpen rund um Missen-Wilhams geht der Alpsommer zu Ende. Circa 380 Rinder treiben die Hirten am Samstag, 20. September, von dort hinab ins Tal, heißt es vonseiten des Tourismusbüros Missen-Wilhams. Los geht der Viehscheid um 9.30 Uhr. Zur Begrüßung spielen die örtlichen Alphornbläser am Scheidplatz, der nahe dem Missener Freibad liegt. Dort befindet sich auch der Feststadel.

Icon Galerie 60 Bilder In Oberstaufen ziehen 1449 Tiere von 19 Alpen ins Tal. Dort ist Partystimmung bis in die Nacht hinein angesagt.

Viehscheid in Missen-Wilhams: Das ist im Feststadel los

Während die Schumpen der Pfarralpe aus östlicher Richtung einziehen, erreichen die Tiere der anderen Alpen aus Westen das Dorf. Am Scheidplatz treffen sie aufeinander.

Einheimische und Gäste feiern anschließend im Feststadel weiter. Dort wird Fassbier der Brauerei Schäffler ausgeschenkt und unter anderem Kesselfleisch angeboten. Für Unterhaltung sorgt der Trachtenverein „D´Bergstätter“ Börlas mit Auftritten seiner Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppen. Außerdem spielt die Musikkapelle Missen-Wilhams bis zum späten Nachmittag. Um 18 Uhr übernimmt das „Hartmann Trio“ und heizt dem Publikum bis in die späten Abendstunden hinein ein.

Viehscheid Missen-Wilhams: Schellenwürfeln auch für Besucher

Am Nachmittag werden unter den Hirten traditionell die neuen großen Zug-Schellen ausgewürfelt. Mit etwas Glück können auch Besucher eine Schelle mit nach Hause nehmen. Denn das Tourismusbüro Missen-Wilhams organisiert nach eigenen Angaben ein „Schellenwürfeln für jedermann“. Wer mit den fünf Würfeln die höchste Zahl erreicht, gewinnt eine von drei mittelgroßen Erinnerungsschellen. Ein Würfelspiel kostet zwei Euro.