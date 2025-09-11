Icon Menü
Viehscheid Oberstaufen: Frau schlägt in Wirtshaus mit Magnum-Weinflasche zu – Bewährungsstrafe

Eskalation beim Viehscheid

„Die Nacht war die Hölle“: Frau schlägt Mann XL-Weinflasche ins Gesicht – das ist das Urteil

Beim Viehscheid Oberstaufen 2024 rastet eine Frau ohne ersichtlichen Grund aus. Sie verletzt einen Mann und bedroht die Polizei. Dafür wurde sie nun verurteilt.
Von Katharina Knoll
    • |
    • |
    • |
    Weil sie nach dem Viehscheid in Oberstaufen ausgerastet ist, musste sich eine Frau unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Sonthofen verantworten.
    Weil sie nach dem Viehscheid in Oberstaufen ausgerastet ist, musste sich eine Frau unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Sonthofen verantworten. Foto: Martina Diemand (Archivfoto)

    Es sollte ein schöner Tag beim Viehscheid in Oberstaufen werden. Was mit guter Laune und Geselligkeit begann, endete für einen Mann im Krankenwagen – und für eine Frau bei der Polizei. Ein Jahr später musste sich die 31-Jährige dafür vor dem Amtsgericht Sonthofen verantworten. Der Vorwurf: gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

