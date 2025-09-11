„Die Nacht war die Hölle“: Frau schlägt Mann XL-Weinflasche ins Gesicht – das ist das Urteil

Es sollte ein schöner Tag beim Viehscheid in Oberstaufen werden. Was mit guter Laune und Geselligkeit begann, endete für einen Mann im Krankenwagen – und für eine Frau bei der Polizei. Ein Jahr später musste sich die 31-Jährige dafür vor dem Amtsgericht Sonthofen verantworten. Der Vorwurf: gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.
Eskalation beim Viehscheid
