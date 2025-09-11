Eskalation beim Viehscheid „Die Nacht war die Hölle“: Frau schlägt Mann XL-Weinflasche ins Gesicht – das ist das Urteil

Beim Viehscheid Oberstaufen 2024 rastet eine Frau ohne ersichtlichen Grund aus. Sie verletzt einen Mann und bedroht die Polizei. Dafür wurde sie nun verurteilt.