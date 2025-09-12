Der zweite Alpabtrieb in Oberstaufen: So schön wird der Thaler Scheid

Der Viehscheid in Thalkirchdorf ist der zweite Alpabtrieb neben dem großen in Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu). Die Veranstaltung in dem Staufener Ortsteil findet 2025 bereits zum 39. Mal statt. In Thalkirchdorf verfolgen jedes Jahr viele Einheimische und Touristen, wie die Hirten mit über 750 Rinder von 16 Alpen zurück zum Scheidplatz kehren.

Beim Viehscheid in Thalkirchdorf 2024 kamen im Dorf etwa 750 Tiere bei strahlendem Sonnenschein an. Beim Zug durch den Ort mit 1000 Einwohnern freuten sich auch die Kinder über den Abschluss des Alpsommers. Dabei wurde so manches Kranzrind vor der Kulisse mit den Skiliften im Hintergrund von seinem Besitzer abgeholt.

In dieser Übersicht erfahren Sie alles rund um den Viehscheid in Thalkirchdorf 2025:

Steckbrief: Der Viehscheid in Thalkirchdorf 2025

Name : Thaler Viehscheid

Ort : 87534 Oberstaufen-Thalkirchdorf; Festplatz

Termin : Freitag, 19.9.2025, ab 9.15 Uhr

Besonderheit : Zweiter Viehscheid in Oberstaufen, Festzelt mit Live-Musik, Schellenverlosung

Wann ist Viehscheid in Thalkirchdorf 2025?

Der Viehscheid in Thalkirchdorf findet traditionell eine Woche nach dem Alpabtrieb in Oberstaufen statt. 2025 ist der Viehscheid in Thalkirchdorf also am Freitag, 19. September. Der Alpabtrieb beginnt in der Regel gegen 9.15 Uhr morgens.

Am Freitag, 20.9.2024 ist in Thalkirchdorf der 38. Thaler Viehscheid über die Bühne gegangen. Es war ein buntes Volksfest.

Wie läuft der Viehscheid in Thalkirchdorf ab?

Am Viehscheid-Tag kommen die ersten Herden gegen 9.15 Uhr in Thalkirchdorf an. Weiter geht es anschließend im Festzelt mit Live-Musik. Gegen 15 Uhr folgt die traditionelle Schellenverlosung. Live-Musik und Tanz gibt es ab 19 Uhr bis in die Nacht hinein.

Was ist das Besondere am Thaler Viehscheid?

Obwohl der Viehscheid in Thalkirchdorf mit seinen über 750 Rindern zu den eher kleinen Alpabtrieben der Region gehört, hat er Tradition. Seit 39 Jahren werden die Viehherden, angeführt vom Kranzrind, ins Tal getrieben.

Das Brauchtum hat für die Bewohner des Orts einen hohen Stellenwert, Besucherinnen und Besucher können den traditionellen Brauch hautnah miterleben.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Thalkirchdorf dabei?

Beim Viehscheid in Thalkirchdorf kommen Herden von insgesamt 16 Alpen mit knapp 750 Tieren zurück ins Tal. Diese Alpen sind mit dabei (Stand von 2024):

Moosalpe

Sämel- & Schaffneralpe

Alpe Leutenschwand

Alpe Burgander

Alpe Kuhschwand l

Alpe Auf der Ebene

Alpe Unterklamm

Alpe Anger

Alpe Schneidberg

Alpe Kuhschwand ll

Alpe im Gschwend

Michelesalpe

Alpe im Riemle

Alpe Krätzenberg

Alpe Huberschwändle

Alpe Schwingund

Wer Veranstaltet den Viehscheid in Thalkirchdorf?

Der Viehscheid in Thalkirchdorf wird von der Thaler Viehscheid GbR organisiert. Sie besteht aus dem Heimatverein, dem Sportclub und der Musikkapelle Thalkirchdorf.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Thalkirchdorf?

In Thalkirchdorf gibt es keinen Bahnhof. Der nächst gelegene liegt in Oberstaufen, etwa sechs Kilometer von Thalkirchdorf entfernt (Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn).

So gut wie jede Alpe hatte ein Kranzrind beim Viehscheid in Thalkirchdorf, nur bei wenigen Alpen gab es dieses Jahr keine führende Kranzkuh.

Von Oberstaufen und Immenstadt fährt jedoch die Buslinie 39 nach Thalkirchdorf (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu). Autofahrer und Autofahrerinnen nehmen die Bundesstraße B308.

Wo gibt es Parkplätze beim Alpabtrieb in Thalkirchdorf?

Wer mit dem Auto anreist, kann auf den ausgewiesenen Parkplätzen in Thalkirchdorf seinen Wagen abstellen.

Wann fährt ein Shuttle-Bus zum Viehscheid in Thalkirchdorf?

Nach Angaben von Oberstaufen Tourismus Marketing fahren vom Bahnhof in Oberstaufen Shuttle-Busse zum Scheidplatz nach Thalkirchdorf. Rückfahrt ist um 22.30 Uhr, 0.30 Uhr und 2.00 Uhr.

Wo kann ich in Thalkirchdorf übernachten?

Wer zum Viehscheid nach Thalkirchdorf von weiter anreisen will, sollte sich frühzeitig um eine Unterkunft kümmern. Zwar gibt es vor Ort zahlreiche Hotels, Pensionen und Ferienwohungen. Diese sind jedoch erfahrungsgemäß zur Viehscheid schnell belegt.

Wer kurzfristig eine Übernachtung buchen möchte, kann sich an den Gästeservice in Oberstaufen wenden. Telefon: 08386 9300-0, E-Mail: info@oberstaufen.de

