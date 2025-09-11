Einer der ältesten im Allgäu: So schön wird der Wertacher Viehscheid

Der Viehscheid in Wertach (Oberallgäu) zählt zu den ältesten und größten im Allgäu. Der Alpabtrieb lockt jedes Jahr tausende Zuschauereinnen und Zuschauer an. Deren Zahl hatte bereits in den 1960er Jahren immer mehr zugenommen. Die Alphirten treiben etwa 700 Jungrinder von sechs Alpen zurück ins Tal.

Beim Viehscheid in Wertach 2024 herrschte großer Andrang. 719 Tiere kehrten in der 2800-Einwohner-Gemeinde zurück ins Tal zum Scheidplatz an der Grüntenseestraße.

In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Viehscheid 2025 in Wertach:

Steckbrief: Der Viehscheid Wertach 2025

Name : Viehscheid Wertach

Ort : 87497 Wertach, Grüntenseestraße 27 beim Feuerwehrhaus

Termin : Donnerstag, 18.9.2025, ab 8 Uhr

Besonderheit : Großer Alpabtrieb, einer der ältesten Viehscheide im Allgäu mit Krämermarkt und Rahmenprogramm

Wann ist Viehscheid 2025 in Wertach?

Der Viehscheid in Wertach findet seit Jahren traditionell am 18. September statt. Ist dieser Tag allerdings ein Sonntag, fällt der Termin auf den Tag danach. In diesem Jahr ist der Viehscheid in Wertach am Donnerstag, 18.9.2025, ab 8 Uhr.

Wie läuft der Viehscheid in Wertach ab?

Der Viehscheid-Tag in Wertach beginnt um 8 Uhr mit einem Krämermarkt mit bis zu 70 Ständen und regionalen Angeboten wie Kräuter, Gewürze, Honig, Zirbenkissen, Trachtenmode, Süßigkeiten und Wurst. Der Markt findet rund um das Rathaus statt bis zum Scheidplatz am Feuerwehrhaus (Grüntenseestraße 27). Ende ist gegen 17 Uhr.

Gegen 8.30 Uhr beginnt das Alphornblasen am Wertacher Scheidplatz. Die Herden der sechs Alpen treffen dort zwischen 8.30 und 11.30 Uhr mit etwa 700 Rindern ein. Somit geht für Älpler und das Vieh der Alpsommer zu Ende. Die Tiere werden anschließend am Scheidplatz ihren Besitzern übergeben.

Was ist am Viehscheid in Wertach so besonders?

Der Viehscheid in Wertach zählt zu den größten und ältesten im Allgäu. Die Veranstaltung hat zudem einen Krämermarkt mit bis zu 70 Ständen. Bevor die Herden am Scheidplatz eintreffen, stimmen dort Alphornbläser die Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Ankunft ein.

Gibt es 2025 ein Festzelt beim Viehscheid in Wertach?

Nachdem der Viehscheid in den 1960er Jahren immer mehr Besucherinnen und Besucher anlockte, wurde 1972 erstmals ein Festzelt errichtet. Erste Festwirte waren von 1972 bis 1993 Karl Demmel und Heinrich Seefelder. Georg und Luise Demmel lösten sie von 1994 bis 2013 ab, 2014 folgten Stefan Kraus und Johannes Schmöger. 2022 teilten sie mit, dass sie das Festzelt nicht mehr bewirtschaften wollten.

2023 wurde ein kleineres Festzelt am Feuerwehrhaus von den Festzeltwirten Lubica Riedmiller und Felix Widenmayer (Engelbräu Rettenberg) betrieben: mit Livemusik mit der Musikkapelle Schwarzenberg, Musikkapelle Wertach und der Riedberg Party Band.

2024 gab es ein großes Viehscheidzelt unterhalb des Feuerwehrhauses. Festwirt war Felix Wiedenmayer, seine Partner sind Sepp Krönauer (Schönegger Käse-Alm) und Lubica Riedmiller.

2025 stieg dieses Trio allerdings aus. Heißt: In diesem Jahr wird es beim Viehscheid in Wertach kein Festzelt geben. Widenmayer nennt dafür finanzielle Gründe. Der Aufwand sei riesig, übrig bleibe aber nichts. Beim Viehscheid 2024 habe es sogar ein Defizit gegeben: Die Kosten stiegen, verzehrt wurde dagegen weniger.

Wo gibt es Parkplätze in Wertach?

Die Feuerwehr Wertach weist vormittags am Viehscheid-Tag die Besucher zu mehreren Parkplätzen ein: auf die Wiese gegenüber des Feneberg-Markts an der Grüntenseestraße (von der Ampelkreuzung an der B310), im Industriegebiet, an der Bahnhofstraße sowie am Kreisverkehr Wertach West (am Ortsausgang in Richtung Immenstadt und Sonthofen). Autofahrer können zudem an der St. Sebastianskapelle (Grüntenseestraße 30) parken.

Die Grüntenseestraße ab dem Feneberg-Markt ist übrigens während des Alpabtriebs zwischen 8.30 und 14 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Wertach?

Wer mit dem Zug nach Wertach kommen will, sollte am Bahnhof in Oy-Mittelberg aussteigen (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn hier) und weiter mit dem Bus nach Wertach fahren (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu hier).

Wo kann ich in Wertach übernachten?

Besucherinnen und Besucher können in Wertach und den Ortsteilen Hinterreute, Vorderreute, Bichel, Enthalb der Ach, Hinterschneid, Vorderschneid, Unter- und Oberellegg und Gereute übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist-Info Wertach unter Telefon +49 8365 702199 oder per E-Mail.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Wertach mit dabei?

Beim Viehscheid in Wertach sind etwa 700 Tiere von sechs Herden dieser Alpen mit dabei (Stand: 2023):

Alpe Schnitzlertal

Alpe Sorg I

Alpe Sorg II

Alpe Untere Reuterwannen

Alpe Vordere Kölle

Untere Bichler-Alpe

Wer veranstaltet den Viehscheid in Wertach?

Veranstalter des Viehscheids ist der Markt Wertach.

Alle Viehscheid-Termine 2025 im Allgäu

