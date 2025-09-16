Icon Menü
Vom Allgäu nach Norwegen: Burgbergerin radelt 5000 Kilometer nach Skandinavien.

Fast 50.000 Höhenmeter

Burgbergerin radelt 5000 Kilometer nach Norwegen: Der Grund überrascht

Carolin Hartl war rund drei Monate unterwegs, vom Allgäu nach Norwegen und zurück. Welches überraschende Geschenk sie fast die ganze Strecke begleitete.
Von Lukas Herr
    Letzte Meter mit Begleitung: Dass sie auf ihrer letzten Etappe zurück nach Burgberg in den Viehscheid in Kranzegg gerät, hatte Carolin Hartl „ehrlicherweise nicht auf dem Schirm“. Foto: Ralf Lienert

    Kühe. Älpler. Zuschauer. Auf den ersten Blick ist nichts ungewöhnlich beim Viehscheid in Kranzegg. Doch mittendrin auf der Straße eine junge Frau: kurze Hose, Sandalen, Helm und ein vollgepacktes Fahrrad. Ihr Name ist Carolin Hartl und sie ist auf dem Weg zurück nach Burgberg - und hat schon 5322 Kilometer in den Beinen. „Ehrlicherweise hatte ich den Viehscheid nicht auf dem Schirm“, erzählt sie. Dabei weiß sie um die Zeit der Alpabtriebe im Allgäu. Die 28-Jährige arbeitete früher zwei Sommer auf einer Alpe in Mellau (Vorarlberg).

