Burgbergerin radelt 5000 Kilometer nach Norwegen: Der Grund überrascht

Kühe. Älpler. Zuschauer. Auf den ersten Blick ist nichts ungewöhnlich beim Viehscheid in Kranzegg. Doch mittendrin auf der Straße eine junge Frau: kurze Hose, Sandalen, Helm und ein vollgepacktes Fahrrad. Ihr Name ist Carolin Hartl und sie ist auf dem Weg zurück nach Burgberg - und hat schon 5322 Kilometer in den Beinen. „Ehrlicherweise hatte ich den Viehscheid nicht auf dem Schirm“, erzählt sie. Dabei weiß sie um die Zeit der Alpabtriebe im Allgäu. Die 28-Jährige arbeitete früher zwei Sommer auf einer Alpe in Mellau (Vorarlberg).

Lukas Herr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Norwegen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis