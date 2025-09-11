Icon Menü
Wohlfühloase in Burgberg: Neue Chalets mit Pool und Sauna eröffnen

Neue Chalets in Burgberg

Mit Pool und Sauna: „Auf Fünf-Sterne-Service-Niveau“, sagt Eigentümer und Betreiber Albert Gilb aus Burgberg.

Aus neun mach 15: Die neuen Chalets der „Alpzitt“ bieten Pools vor der Tür. Auch ein Spa-Bereich mit Kosmetik und Massage ist dazugekommen. Wie alles begann.
Von Silvia Reich-Recla
    Alpzitt, ein Dorf im Dorf Burgberg, mit Chalets, Speiselokal, Pools und Sauna: Sonja und Albert Gilb sind die Macher. Sie blicken aus dem neuen Rezeptionsgebäude.
    Alpzitt, ein Dorf im Dorf Burgberg, mit Chalets, Speiselokal, Pools und Sauna: Sonja und Albert Gilb sind die Macher. Sie blicken aus dem neuen Rezeptionsgebäude. Foto: Silvia Reich-Recla

    Was Sonja und Albert Gilb seit 2018 auf die Beine gestellt haben, ist erstaunlich: Aus dem ehemaligen Sägewerksgelände mitten in Burgberg, hat das Ehepaar eine Wohlfühloase mit gemütlichen Holzhütten, Fischweiher, Freiluftpools und Saunen geschaffen. Auf einem Fünf-Sterne-Service-Niveau, wie Albert Gilb sagt. Von den 15 urigen Hütten sind sechs ganz neu. Das Übernachten in der „Alpzitt“ ist nicht gerade günstig. Eine spontane Nacht für zwei ist ab ungefähr 500 Euro zu haben, sagt Gilb.

