Neue Chalets in Burgberg Mit Pool und Sauna: „Auf Fünf-Sterne-Service-Niveau“, sagt Eigentümer und Betreiber Albert Gilb aus Burgberg.

Aus neun mach 15: Die neuen Chalets der „Alpzitt“ bieten Pools vor der Tür. Auch ein Spa-Bereich mit Kosmetik und Massage ist dazugekommen. Wie alles begann.