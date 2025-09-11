Mit Pool und Sauna: „Auf Fünf-Sterne-Service-Niveau“, sagt Eigentümer und Betreiber Albert Gilb aus Burgberg.

Was Sonja und Albert Gilb seit 2018 auf die Beine gestellt haben, ist erstaunlich: Aus dem ehemaligen Sägewerksgelände mitten in Burgberg, hat das Ehepaar eine Wohlfühloase mit gemütlichen Holzhütten, Fischweiher, Freiluftpools und Saunen geschaffen. Auf einem Fünf-Sterne-Service-Niveau, wie Albert Gilb sagt. Von den 15 urigen Hütten sind sechs ganz neu. Das Übernachten in der „Alpzitt“ ist nicht gerade günstig. Eine spontane Nacht für zwei ist ab ungefähr 500 Euro zu haben, sagt Gilb.
Neue Chalets in Burgberg
