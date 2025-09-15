Agricamping am Gardasee: Welche sind die besten Plätze?

Wer am Gardasee campen will, hat verschiedene Möglichkeiten: Von Camping direkt am See bis Luxus-Campen in einem Lodge-Zelt oder Cottage - auch für Camping mit Hund hat Italiens größter und tiefster See so einige Optionen.

Ebenso kommen Camper auf ihre Kosten, die ein Faible für Agrotourismus, also Urlaub auf einem Bauernhof haben. Wer würde schließlich nicht gerne zwischen Weinreben und Olivenhainen campen? Möglich wird es beim Phänomen Agricamping. Doch was versteht man genau darunter, und wo sind die besten Plätze am Gardasee?

Was ist Agricamping?

Unter dem Urlaubs-Phänomen Agricamping versteht man die Kreuzung aus Camping und Agrotourismus. Letzteres bezeichnet eine Form des Verreisens, bei dem das Eintauchen in eine landwirtschaftliche Lebensweise im Vordergrund steht. Wie die Vermittlungsplattform landreise.de schreibt, versteht man hierzulande unter Agrotourismus auch „Bauernhofurlaub“ und „Urlaub auf dem Bauernhof“. Auf Italienisch nennt sich der Urlaub auf einem landwirtschaftlichen Betrieb „Agriturismo“ - hiervon leitet sich auch die Camping-Version des Phänomens ab.

Denn Agricamping ist eine besondere Art des Campens, bei der Wohnmobil und Zelt nicht auf den üblichen Camping-Stellplätzen stehen, sondern laut dem Portal Nomady auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Italien. Auch beim Agricamping kann man alle Vorzüge des Landlebens genießen: gute Luft und Naturpanoramen genießen, frische landwirtschaftliche Erzeugnisse ernten und verspeisen sowie auf Wunsch bei der anfallenden Arbeit mitanpacken.

Wo geht Agricamping am Gardasee? Die beliebtesten Plätze

Die Möglichkeiten auf einem Bauernhof zu campen sind am Gardasee begrenzter, als auf einem gewöhnlichen Campingplatz rund um den See unterzukommen. Dennoch gibt es mittlerweile eine beachtliche Zahl an Bauernhöfen und landwirtschaftlichen Betrieben, auf denen am Gardasee gecampt werden kann.

Die Seite gardasee.de etwa schlägt Agricamping am „Oasi del Garda“ auf der Veroneser Seite des Gardasees unweit des beliebten Ortes Lazise vor. Hierbei handelt es sich um einen Lehrbauernhof für Jung und Alt, der vielfältige Übernachtungsmöglichkeiten, Hoftiere, landwirtschaftliche Produkte und mit Pools und gehobenen Lodges auch eine Note Glamping-Luxus mitbringt. Für das Portal gardasee-entdecken.de ist der „Oasi del Garda“ nicht umsonst der beste Campingplatz im Bereich Agricamping am Lago di Garda. Doch der Reise-Blog empfiehlt darüber hinaus weitere Camping-Bauernhöfe am Gardasee:

das „ Agricamping Mabellini “ in Desenzano am Südwest-Ufer des Sees.

den Bio-Bauernhof „ Garda Agricamper “ nahe der pittoresken Gemeinde Sirmione, die zu den Gardasee-Geheimtipps zählt.

das Areal „ Agri Camping Relax “ bei Brenzone, das übrigens auch ein Hotel anschließt.

zuletzt das „ Agricampeggio Borghetto Park “ im gleichnamigen Ort in der Provinz Verona.

