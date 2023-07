Glamping am Gardasee: Hier sind Fünf außergewöhnliche Camping-Unterkünfte

Viele tauschen am Gardasee Hotelzimmer gegen Campingplatz. Ist die Bleibe luxuriös, spricht man von "Glamping" - wir stellen fünf schicke Unterkünfte vor.

18.07.2023 | Stand: 09:34 Uhr

Der Trend hin zum Camping - egal ob mit Camper-Van oder mit dem Zelt - wurde durch die Pandemie nochmal befeuert. Doch Camping bedeutet nicht automatisch Zelt, Gaskocher und Klappstuhl. Seit einigen Jahren sprießen immer mehr luxuriöse - aber oft auch naturnahe - Campingmöglichkeiten und -Unterkünfte aus dem Boden. Dieser Trend vereint sich unter dem Begriff "Glamping" - zusammengesetzt aus den Wörtern "glamourös" und "Camping". Wir stellen fünf Glamping-Unterkünfte rund um den Gardasee vor.

Begriffklärung: Was ist "Glamping" überhaupt?

Als Glamping wird eine besonders luxuriöse Art des Campings bezeichnet. Camping funktioniert üblicherweise mit Zelt, im Bus oder in sogenannten Bungalows oder Mobile Homes - also kleinen Wohneinheiten, die funktional eingerichtet sind und allem Nötigen zum täglichen Leben Platz bieten. Aufgestellt sind diese kleinen Unterkünfte auf Campingplätzen und deswegen oft etwas naturnäher, als etwa ein Hotelzimmer. Beim Glamping sucht man Zelte dagegen meist vergebens. Hier bieten Campingplätze immer häufiger eine Reihe besonders luxuriöser, ausgefallener oder eigens designter Unterkünfte an. Das Camping-Erlebnis soll dadurch sehr glamourös gestaltet sein - daher der Begriff Glamping.

Glamping am Gardasee: Die Garda-Bubble in Bardolino

Die Garda-Bubble in Bardolino ist wahrscheinlich die bekannteste Glamping-Unterkunft am Gardasee. In insgesamt drei Glasballons gehüllt befinden sich darin drei Räume: Einen Wohnbereich, ein Schlafzimmer und ein Bad mit Dusche, Waschbecken und Toilette. Verbunden sind die Bubbles über ein Panoramadach. Zur Bubble gehört ebenfalls eine Terrasse mit Sitz- und Liegemöglichkeiten sowie ein beheizter Whirlpool. Eine Küche gibt es in der futuristisch wirkenden Suite nicht.

Die Garda Bubble gehört zum Campingplatz La Rocca im bekannten Badeort Bardolino. Der Campingplatz beherbergt außerdem noch zwei andere Glamping-Suiten: Die Geo Suite und die Cupola Geo.

Zeltbauten in allen Größen und Formen in San Felice del Benaco am Gardasee

Die nächste glamouröse Camping-Unterkunft liegt am Westufer des Gardasees - in San Felice del Benaco. Hier können Gardasee-Urlauber in Safari-Zelten, in blockhüttenartigen Lodges, sowie in zweistöckigen Zelthäusern übernachten. Auch noch größere Einheiten für kleinere Gruppen oder Familien mit Kindern sind möglich. Die Grundfläche der Glamping-Unterkünfte auf diesem Campingplatz kann bis zu 25 Quadratmeter betragen. Eine Küche ist in allen Varianten vorhanden, sodass Gäste auch selbst kochen können. Das Unternehmen stellt die einzelnen Glamping-Modelle auf seinem Youtube-Kanal vor.

Glamping in San Felice del Benaco: Die Vacanze Glamping Boutique

Nicht weit entfernt davon liegt die Vacanze Glamping Boutique - ebenfalls in San Felice del Benaco. Die Boutique - es handelt sich hierbei aber nicht um einen Shop, sondern ein ganz normales Übernachtungsangebot - bietet ebenfalls Glamping-Unterkünfte in verschiedenen Formen. Der Betreiber der Glamping-"Boutique", Vacanze col cuore, führt mehrere Glamping-Plätze in Italien und den Niederlanden, vier davon allein am Gardasee.

Die Betreiber versuchen sich immer wieder an neuen Formaten, so wurde jüngst etwa ein alter Bus zu einer Glamping-Unterkunft umgebaut. Jedoch liegt dieser nicht am Gardasee, sondern auf einem Glamping-Platz im Süden der Toskana.

Der Riva Blu-Campingplatz in Padenghe sul Garda

Etwas weiter südlich von San Felice del Benaco liegt der Campingplatz Riva Blu in Padenghe sul Garda. Der Camping-Platz bietet für Glamping-Begeisterte die Übernachtungsmöglichkeit in einem Spitzzelt. Nur ist das Zelt etwas größer als ein handelsübliches. Schließlich bietet es Platz für eine Küche, ein privates Bad, einen Lounge-Bereich sowie zwei Einzelbetten.

Glamping-Zelt auf dem Campingplatz La Quercia in Lazise

Eine ähnliche Unterkunft bietet der Campingplatz La Querzia in Lazise, ganz im Südosten des Sees. Unter dem hohen Giebel der Glamping-Zelte befinden sich ein Wohnzimmer mit Küche, ein Badezimmer mit Dusche und Toilette, ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Schlafzimmer mit Dreier-Etagenbett, sowie eine überdachte Veranda mit Tisch und zwei Garten-Sesseln. Wer gern noch eine Stufe eleganter campen will, kann sich auch die Prestige-Zelte buchen. Sie bieten etwas mehr Platz und sind näher am Seeufer gelegen.

Sivinos Glamping Boutique in Manerba del Garda

In Manerba del Garda, also im Südwesten des Sees, gibt es ebenfalls noch eine Möglichkeit, um seinen Gardasee-Urlaub mit Glamping zu verbringen, und zwar in Sivinos Camping Boutique. Der Name kommt bekannt vor? Richtig - hinter diesem Glamping-Platz steht der selbe Betreiber, wie hinter der Vacanze Glamping Boutique. Doch unterscheiden sich die Unterkünfte etwas.