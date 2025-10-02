Das ist ab heute beim berühmten Weinfest 2025 in Bardolino geboten

Das 94. Festa dell'uva e del vino Bardolino lockt im Oktober 2025 voraussichtlich wieder mehr als 100.000 Menschen in den Ort am Südostufer des Sees. Denn Gardasee und Wein gehören zusammen, was natürlich auch der Tourismus vor Ort erkannt hat - und entsprechend feiert. Vergangenes Jahr organisierten 27 Vereine und 22 lokale Weingüter das Spektakel. Hier alle Infos zum bekanntesten Weinfest am Gardasee.

Termin Weinfest Gardasee: Wann ist das 94. Festa dell'uva e del vino Bardolino 2025?

Das Weinfest am Gardasee dauert fünf Tage und findet von Donnerstag, 2. Oktober, bis Montag, 6. Oktober 2025 statt. Eröffnung ist jeweils um 11 Uhr vormittags. Gefeiert wird bis in den Abend hinein.

Wo findet das Weinfest in Bardolino statt?

Das Weinfest findet wie immer in der 7000-Einwohner-Gemeinde Bardolino am Ufer des Gardasees statt, direkt an der Uferpromenade zwischen Punta Mirabello und Punta Cornicello, dazu im Carrara-Bottagisio-Park. Erwartet werden wieder wie in den Vorjahren mehr als 100.000 Besucher an den fünf Tagen.

Programm 2025: Was ist beim Festa dell'uva e del vino in Bardolino geboten?

Das 94. Trauben- und Weinfest in Bardolino steht wie immer ganz im Zeichen des bekannten, nach dem Ort benannten Wein. Das genaue Programm wurde noch nicht bekannt gegeben. Geboten wurden in den vergangenen Jahren unter anderem

Konzerte

Essens- und Weinstände direkt an der Seepromenade

Werbestände für den Bardolino-Wein

geführte Verkostungen, die vom Consorzio Tutela Vino Classico DOC organisiert werden

Umzüge von Musikkapellen

Theateraufführungen

Ausstellungen der besten Trauben und des besten Bardolino-Weins.

Nächtliche DJ-Show

Hier das Programm des vergangenen Jahres als pdf zum Download.

Gibt es beim Weinfest in Bardolino auch 2025 wieder ein Feuerwerk?

Auch das steht noch nicht fest. In den Vorjahren war das Feuerwerk an der Uferpromenade immer ein fester Programmteil am Sonntag.

Wo kann ich beim Weinfest in Bardolino parken?

Parkplätze sind in Bardolino größtenteils kostenpflichtig. Und wichtig zu wissen: Die historische Altstadt von Bardolino ist im Sommer zeitweise für den Autoverkehr gesperrt. Öffentliche Parkplätze gibt es unter anderem in der

Via dello Sport, 1

Via Gardesana dell'Acqua, 11

Via XX Settembre

Via della Madonnina

Lungolago Cipriani

im Industriegebiet in der Strada Dugale

in der Nähe des Kreisverkehrs in der Via Molini

Anfahrt: So klappt die Anreise nach Bardolino

Neben dem Weinfest in Bardolino gibt es am Gardasee jede Menge weiterer Veranstaltungen, deren Besuch sich lohnt. Wer von Deutschland aus zum Gardasee reist, sollte die Route über München wählen. Von dort geht es weiter nach Innsbruck in Tirol und auf die Brenner-Autobahn A22 in Richtung Verona-Modena. Dann Ausfahrt Rovereto Sud, nun die Staatsstraße SS249 in Richtung Mori und Torbole und den Schildern folgend nach Bardolino. Von Süden: Ausfahrt Affi, Richtung Bardolino, Garda und Malcesine.

Anfahrt über die A4: Ausfahrt Peschiera del Garda, Richtung SS249 Peschiera, Bardolino, Garda und Malcesine.

Wichtig dabei zu wissen: Die Brenner-Autobahn ist aktuell eine Großbaustelle, weil kurz vor der Grenze zu Italien eine Brücke saniert wird. Hier kommt es immer wieder zu langen Staus und Wartezeiten.