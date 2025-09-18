Icon Menü
Ampel in der Neugablonzer Straße in Kaufbeuren wird wegen Umbauarbeiten abgeschaltet

Wegen Umbauarbeiten

Ampel in der Neugablonzer Straße in Kaufbeuren wird abgeschaltet

Die Ampel in der Neugablonzer Straße an der Einmündung der Alten Poststraße wird ab Montag, 22. September, umgebaut. Das müssen Verkehrsteilnehmer beachten.
Von Martin Frei
    Die Ampel in der Neugablonzer Straße am Fußgängerüberweg an der Einmündung der Alten Poststraße in Kaufbeuren wird ab Montag, 22. September, umgebaut. Das müssen Verkehrsteilnehmer beachten.
    Die Ampel in der Neugablonzer Straße am Fußgängerüberweg an der Einmündung der Alten Poststraße in Kaufbeuren wird ab Montag, 22. September, umgebaut. Das müssen Verkehrsteilnehmer beachten. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    Der Bauhof baut am Montag, 22., und Dienstag, 23. September, die Ampelanlage am Fußgängerüberweg über die Neugablonzer Straße an der Einmündung der Alten Poststraße in Kaufbeuren um, wie die Stadt mitteilt.

    Fußgänger und Radfahrer müssen während der Bauarbeiten einen Umweg machen

    Aus diesem Grund werde die Ampelanlage komplett abgeschaltet und sei während der gesamten Bauzeit nicht in Betrieb. Zudem wird der dortige Fußgängerüberweg komplett gesperrt und kann nicht genutzt werden. Die Stadt bittet Fußgänger und Radfahrer, die die Neugablonzer Straße in dieser Zeit überqueren möchten, die Fußgängerüberwege an der Ampelanlage an der Liegnitzer Straße zu benutzen.

