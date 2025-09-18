Ampel in der Neugablonzer Straße in Kaufbeuren wird abgeschaltet

Der Bauhof baut am Montag, 22., und Dienstag, 23. September, die Ampelanlage am Fußgängerüberweg über die Neugablonzer Straße an der Einmündung der Alten Poststraße in Kaufbeuren um, wie die Stadt mitteilt.

Fußgänger und Radfahrer müssen während der Bauarbeiten einen Umweg machen

Aus diesem Grund werde die Ampelanlage komplett abgeschaltet und sei während der gesamten Bauzeit nicht in Betrieb. Zudem wird der dortige Fußgängerüberweg komplett gesperrt und kann nicht genutzt werden. Die Stadt bittet Fußgänger und Radfahrer, die die Neugablonzer Straße in dieser Zeit überqueren möchten, die Fußgängerüberwege an der Ampelanlage an der Liegnitzer Straße zu benutzen.