Sensations-Fund im Allgäu Nach Udo nun ein Stück Urwald: Forscher finden 11,6 Millionen Jahre alte Bäume im Ostallgäu

Das Grabungsteam um Paläontologin Madelaine Böhme stößt in Pforzen auf den bisher größten Fund. Welche Bedeutung er hat – und warum die Bergung kompliziert ist.