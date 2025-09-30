Icon Menü
B12-Ausbau und Nocker-Areal: Wie geht es mit den großen Bauvorhaben in Germaringen weiter?

B12-Ausbau und Nocker-Areal

Wie geht es mit zwei großen Bauvorhaben in und um Germaringen weiter?

Die Zukunft des Nocker-Areals und der Ausbau der Bundesstraße B12 beschäftigen den Germaringer Gemeinderat. Außerdem gibt es Neuigkeiten zur Grundschule.
Von Beate Güthner
    • |
    • |
    • |
    Wie geht es mit dem Nocker-Areal in Germaringen weiter? Der Gemeinderat hat nun weitere Weichen für eine Nachnutzung gestellt. Foto: Harald Langer (Archivbild)

    Für die erschienenen Besucherinnen und Besucher bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Germaringen war der wichtigste Punkt die Ausführungen zum aktuellen Stand des Ausbaus der B12. Wie in den vergangenen Wochen ausführlich berichtet, fehlt im Moment schlicht und ergreifend das Geld. Hätte man schon damals auf die Einwände des Gemeinderates gehört, erläuterte Bürgermeister Helmut Bucher, wäre die B12 im vorgeschlagenen Format wahrscheinlich bereits ausgebaut und kein Thema mehr.

