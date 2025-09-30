Wie geht es mit zwei großen Bauvorhaben in und um Germaringen weiter?

Für die erschienenen Besucherinnen und Besucher bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Germaringen war der wichtigste Punkt die Ausführungen zum aktuellen Stand des Ausbaus der B12. Wie in den vergangenen Wochen ausführlich berichtet, fehlt im Moment schlicht und ergreifend das Geld. Hätte man schon damals auf die Einwände des Gemeinderates gehört, erläuterte Bürgermeister Helmut Bucher, wäre die B12 im vorgeschlagenen Format wahrscheinlich bereits ausgebaut und kein Thema mehr.
B12-Ausbau und Nocker-Areal
