Blade Night in Kaufbeuren: Warum auch ein Pandabär mit unterwegs war

Über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aufgeteilt in eine Skater- und eine Radler-Gruppe, verzichteten am Samstagabend bei schönstem Wetter auf einen der letzten Biergartenabende in diesem Jahr und nahmen stattdessen an der zweiten Buron Blade Night teil, die vom Verein Hockey for Hope gemeinsam mit dem Rotary Club Kaufbeuren-Ostallgäu und unterstützt von zahlreichen Sponsoren organisiert worden war. Mit dabei waren zudem rund 20 ehrenamtliche Helfer, die den Skatern und Radfahrern tatkräftig zur Seite standen. Der Erlös, der sich laut den Veranstaltern auf über 2400 Euro beläuft, kommt bedürftigen Kindern und Jugendlichen zugute. Als kleinen Dank für ihre Spenden erhielten die Teilnehmer frische Bio-Kekse der Wertachtal-Werkstätten der Lebenshilfe.

