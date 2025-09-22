Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Blade Night in Kaufbeuren: Über 200 Teilnehmer rollen für den guten Zweck durch die Stadt

Benefiz-Sportevent

Blade Night in Kaufbeuren: Warum auch ein Pandabär mit unterwegs war

Über 200 Teilnehmer rollen durch die Kaufbeurer Innenstadt und spenden für den guten Zweck. Wem der Erlös zugutekommt und welche Bilanz die Veranstalter ziehen.
Von Redaktion Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Ein Pandabär spielte eine besondere Rolle bei der Blade Night, die am Samstagabend durch die Kaufbeurer Innenstadt rollte.
    Ein Pandabär spielte eine besondere Rolle bei der Blade Night, die am Samstagabend durch die Kaufbeurer Innenstadt rollte. Foto: Johannes Ellenrieder

    Über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aufgeteilt in eine Skater- und eine Radler-Gruppe, verzichteten am Samstagabend bei schönstem Wetter auf einen der letzten Biergartenabende in diesem Jahr und nahmen stattdessen an der zweiten Buron Blade Night teil, die vom Verein Hockey for Hope gemeinsam mit dem Rotary Club Kaufbeuren-Ostallgäu und unterstützt von zahlreichen Sponsoren organisiert worden war. Mit dabei waren zudem rund 20 ehrenamtliche Helfer, die den Skatern und Radfahrern tatkräftig zur Seite standen. Der Erlös, der sich laut den Veranstaltern auf über 2400 Euro beläuft, kommt bedürftigen Kindern und Jugendlichen zugute. Als kleinen Dank für ihre Spenden erhielten die Teilnehmer frische Bio-Kekse der Wertachtal-Werkstätten der Lebenshilfe.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden