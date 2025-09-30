Die nächste Bürgerversammlung in Kaufbeuren soll ganz anders werden

Bürgerversammlungen sind in der Regel keine allzu vergnüglichen Veranstaltungen. Um dieses verpflichtende Angebot für die Bürgerinnen und Bürger wieder attraktiver zu machen, hat die Stadt Kaufbeuren beschlossen, die nächste Zusammenkunft im Stadtsaal etwas anders als gewohnt zu gestalten.

Das fängt schon mit dem Termin an. Statt an einem Wochentag abends ist die Bürgerversammlung nun für Sonntag, 19. Oktober, ab 16 Uhr angesetzt. Die Zusammenkunft soll laut Mitteilung der Stadt auch „besonders inklusiv“ gestaltet werden. So werden Vorträge und Diskussionen in Gebärdensprache übersetzt, und es ist ein barrierefreier Zugang für alle Teilnehmenden vorhanden. Die Stadt bietet zudem eine Kinderbetreuung an, und es wird ein Rahmenprogramm mit Infoständen und Live-Musik von 16 Uhr bis circa 16:45 Uhr geben, bevor die eigentliche Versammlung beginnt.

Die Kaufbeurer sollten ihre Fragen und Wünsche schon vor online einreichen

Für eine fundierte Behandlung der Wünsche und Anliegen bittet die Stadt darum, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen und Wünsche möglichst einige Tage vorab über das städtische Online-Portal einsenden. Über dieses Portal kann auch gemeldet werden, wenn eine Kinderbetreuung während der Versammlung gebraucht wird.

Die Gleichstellungsstelle der Stadt möchte insbesondere auch Frauen, Familien, Alleinerziehende und diejenigen, die Familie und/oder Pflegeaufgaben und Beruf zu vereinbaren haben, motiviere, an diesem Beteiligungsformat teilzunehmen, sich zu informieren und mit dem Einbringen von Ideen und Anregungen mitzureden. „Sie haben oft einen anderen Blickwinkel auf Mobilität, Aufenthaltsqualität und Sicherheit im öffentlichen Raum sowie zum Thema Chancengleichheit in der Stadtgesellschaft“, heißt es in der Mitteilung. Die Gleichstellungsstelle nimmt ebenfalls schon vorab Themen und Anregungen entgegen. Gelegenheit dazu bieten insbesondere auch zwei Sprechstunden am Mittwoch, 8. Oktober, von 9 bis 11 Uhr und am Dienstag, 14. Oktober, von 14 bis 16 Uhr in den Räumen der Gleichstellungsstelle der Stadt Kaufbeuren (Am Salzmarkt 2-4, zweiter Stock).