Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) formiert sich im Ostallgäu und in Kaufbeuren

Kommunalwahlen 2026

Allgäuer Doppelspitze für das BSW Schwaben

Im neuen Bezirksverband Schwaben des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) gibt es eine Allgäuer Doppelspitze. Kaufbeuren steht im Fokus der künftigen Strategie.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Das Bündnis Sahra Wagenknecht will auch künftig in Kaufbeuren Politik mitgestalten.
    Das Bündnis Sahra Wagenknecht will auch künftig in Kaufbeuren Politik mitgestalten. Foto: Daniel Löb/dpa (Symbolbild)

    Dem neuen Bezirksverband Schwaben des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) steht eine Allgäuer Doppelspitze vor. Zum Vorsitzenden wurde der 56-jährige Buchloer Stadtrat Bernd Gramlich gewählt, der als Lehrer am Marien-Gymnasium in Kaufbeuren unterrichtet. Stellvertretende Vorsitzende wurde die 39-jährige Kaufbeurerin Tatjana Alekseenko, die als Betriebsrätin bei der Fendt GmbH in Marktoberdorf und als Gewerkschafterin bei der IG Metall tätig ist. Das schreibt das BSW in einer Pressemitteilung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden