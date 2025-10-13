Allgäuer Doppelspitze für das BSW Schwaben

Dem neuen Bezirksverband Schwaben des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) steht eine Allgäuer Doppelspitze vor. Zum Vorsitzenden wurde der 56-jährige Buchloer Stadtrat Bernd Gramlich gewählt, der als Lehrer am Marien-Gymnasium in Kaufbeuren unterrichtet. Stellvertretende Vorsitzende wurde die 39-jährige Kaufbeurerin Tatjana Alekseenko, die als Betriebsrätin bei der Fendt GmbH in Marktoberdorf und als Gewerkschafterin bei der IG Metall tätig ist. Das schreibt das BSW in einer Pressemitteilung.

