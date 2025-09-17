Futsal: „Dafür musst du der Typ sein“

Wer den Namen Mathias Franke hört, verbindet ihn zumeist mit Futsal Allgäu. Seit acht Jahren kickt der mittlerweile 34-Jährige für dieses Team. In der kommenden Saison wird der in Marktoberdorf lebende Dribbelkünstler als Spielertrainer für Futsal Allgäu wieder auf dem Parkett stehen. Vor dem Start in die Regionalliga Süd sprachen wir mit Franke. Dabei geht er nicht nur auf die aktuelle Situation ein, sondern prophezeit dem Futsal keine rosigen Zeiten.

