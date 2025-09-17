Icon Menü
Der Altmeister blickt zurück: Mathias Franke spielt schon lange Futsal. In die kommende Saison geht er als Spielertrainer für die Ostallgäuer.

Der Altmeister blickt zurück

Futsal: „Dafür musst du der Typ sein“

Mathias Franke spielt schon lange Futsal. In die kommende Saison geht er als Spielertrainer für die Ostallgäuer.
Von Stefan Günter
    Altmeister: Mathias Franke spielt schon lange Futsal und hatte auch mit dem BSK Neugablonz bereits Erfolge in der Halle. Foto: Walter Brugger

    Wer den Namen Mathias Franke hört, verbindet ihn zumeist mit Futsal Allgäu. Seit acht Jahren kickt der mittlerweile 34-Jährige für dieses Team. In der kommenden Saison wird der in Marktoberdorf lebende Dribbelkünstler als Spielertrainer für Futsal Allgäu wieder auf dem Parkett stehen. Vor dem Start in die Regionalliga Süd sprachen wir mit Franke. Dabei geht er nicht nur auf die aktuelle Situation ein, sondern prophezeit dem Futsal keine rosigen Zeiten.

