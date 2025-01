„Aufstieg in die Futsal-Bundesliga ist ein Traum“

Die Allgäuer Hallenfußballer haben sich komplett neu aufgestellt: Einerseits ist Futsal Allgäu zwar nicht mehr die Torfabrik in der Regionalliga Süd, dafür kann die Mannschaft nun verteidigen. Zum anderen sind die Futsaler jetzt in einem eigenen Verein organisiert und nicht mehr als Abteilung der SpVgg Kaufbeuren: „Als eigenständiger Verein können wir nicht nur nachhaltig arbeiten und wirtschaften, sondern uns als Futsal Allgäu besser vermarkten, was gerade im Spielbetrieb in der Regionalliga sehr wichtig ist“, erklärt Vereinsvorsitzender Tom Neitzel.

