Drei Fanclubs laden am 15. Oktober zu einer Benefizveranstaltung – Vereinspräsident Herbert Hainer kommt auch.

Drei Fanclubs laden ein

Der FC Bayern München in Pforzen

Drei Fanclubs laden am 15. Oktober zu einer Benefizveranstaltung – Vereinspräsident Herbert Hainer kommt auch.
Von Markus Frobenius
    Von München nach Pforzen: Herbert Hainer, Vereinspräsident des FC Bayern, nimmt an einer Benefiz- und Diskussionsveranstaltung von drei Fanclubs in der Halle an der Flohwiese teil.
    Von München nach Pforzen: Herbert Hainer, Vereinspräsident des FC Bayern, nimmt an einer Benefiz- und Diskussionsveranstaltung von drei Fanclubs in der Halle an der Flohwiese teil. Foto: Peter Kneffel/dpa

    „Uns besucht der Präsident eines der größten Fußballclubs der Welt“, erklärt Mit-Veranstalter Günther Blösch ganz unbescheiden. Denn nach diversen Quellen liegt der FC Bayern München bei der Zahl der Mitglieder (Stand August 2025: etwa 410.000) knapp vor Benfica Lissabon. Und Präsident der Bayern ist Herbert Hainer. Der wiederum ist am 15. Oktober ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle „Flohwiese“ in Pforzen zu Gast, wenn drei Fanclubs anlässlich des 125-jährigen Bestehens des FCB zu einem Treffen einladen. „Wir machen eine Benefizveranstaltung zugunsten des Vereins ,FC Bayern hilft’“, erläutert Blösch weiter.

