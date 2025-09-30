Der FC Bayern München in Pforzen

„Uns besucht der Präsident eines der größten Fußballclubs der Welt“, erklärt Mit-Veranstalter Günther Blösch ganz unbescheiden. Denn nach diversen Quellen liegt der FC Bayern München bei der Zahl der Mitglieder (Stand August 2025: etwa 410.000) knapp vor Benfica Lissabon. Und Präsident der Bayern ist Herbert Hainer. Der wiederum ist am 15. Oktober ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle „Flohwiese“ in Pforzen zu Gast, wenn drei Fanclubs anlässlich des 125-jährigen Bestehens des FCB zu einem Treffen einladen. „Wir machen eine Benefizveranstaltung zugunsten des Vereins ,FC Bayern hilft’“, erläutert Blösch weiter.

