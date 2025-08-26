Icon Menü
Dieb stiehlt Kasten Leergut in Kaufbeuren: Videokamera filmt die Tat vor Supermarkt

Vor Supermarkt in Kaufbeuren

Dieb stiehlt Kasten Leergut in Kaufbeuren - übersieht allerdings die Videokamera

Kurioser Diebstahl auf einem Supermarkt-Parkplatz in Kaufbeuren: Eine Frau stellt einen Kasten Leergut ab, ein Mann nutzt die Gelegenheit, übersieht aber eine Kamera.
Von Klaus Kiesel
    Eine Videokamera hat gefilmt, während ein Mann einen Kasten Leergut auf einem Supermarkt-Parkplatz in Kaufbeuren gestohlen hat.
    Eine Videokamera hat gefilmt, während ein Mann einen Kasten Leergut auf einem Supermarkt-Parkplatz in Kaufbeuren gestohlen hat. Foto: Paul Zinken, dpa (Symbolbild)

    Einen ungewöhnlichen Diebstahl registrierte die Polizei am Montagmorgen, 25.8.2025, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mindelheimer Straße in Kaufbeuren.

    Eine 60-Jährige hatte am Montag, 25.8.2025, laut Polizei einen Leergutkasten kurzzeitig abgestellt, während sie Geld abhob. Ein 62-Jähriger nahm den Kasten an sich und verstaute ihn in seinem Auto.

    Videokamera filmt Dieb vor Supermarkt in Kaufbeuren

    Wie die Polizei mitteilt, konnte der Vorfall rasch aufgeklärt werden – dank Videoüberwachung: Eine Kamera hatte den Dieb gefilmt.

