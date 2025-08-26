Dieb stiehlt Kasten Leergut in Kaufbeuren - übersieht allerdings die Videokamera

Einen ungewöhnlichen Diebstahl registrierte die Polizei am Montagmorgen, 25.8.2025, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mindelheimer Straße in Kaufbeuren.

Eine 60-Jährige hatte am Montag, 25.8.2025, laut Polizei einen Leergutkasten kurzzeitig abgestellt, während sie Geld abhob. Ein 62-Jähriger nahm den Kasten an sich und verstaute ihn in seinem Auto.

Videokamera filmt Dieb vor Supermarkt in Kaufbeuren

Wie die Polizei mitteilt, konnte der Vorfall rasch aufgeklärt werden – dank Videoüberwachung: Eine Kamera hatte den Dieb gefilmt.

