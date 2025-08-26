Dieb stiehlt Kasten Leergut in Kaufbeuren - übersieht allerdings die Videokamera

Einen ungewöhnlichen Diebstahl registrierte die Polizei am Montagmorgen, 25.8.2025, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mindelheimer Straße in Kaufbeuren.
Eine 60-Jährige hatte am Montag, 25.8.2025, laut Polizei einen Leergutkasten kurzzeitig abgestellt, während sie Geld abhob. Ein 62-Jähriger nahm den Kasten an sich und verstaute ihn in seinem Auto.
Videokamera filmt Dieb vor Supermarkt in Kaufbeuren
Wie die Polizei mitteilt, konnte der Vorfall rasch aufgeklärt werden – dank Videoüberwachung: Eine Kamera hatte den Dieb gefilmt.
Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Kaufbeuren
- Einwohner: 48.155 (31.12.2024)
- Oberbürgermeister: Stefan Bosse (CSU)
- Lage: 678 Meter ü. NHN
- Fläche: 40,02 km²
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Kaufbeuren: Stadtmuseum Kaufbeuren, Eishockey-Team ESV Kaufbeuren (DEL2), Fünfknopfturm, Kunsthaus Kaufbeuren, Brauereiberg, Fliegerhorst Kaufbeuren
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Kaufbeuren: Tänzelfest, Altstadtsommer
- Homepage: www.kaufbeuren.de
