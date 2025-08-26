Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Diebstahl in Kaufbeuren: Azubi klaut bei seinem Arbeitgeber Lose im Wert von 2800 Euro

Amtsgericht Kaufbeuren

Dauerarrest statt Hauptgewinn – Azubi klaut bei seinem Arbeitgeber Lose im Wert von 2800 Euro

Eine Überwachungskamera filmt den jungen Mann bei seinem Diebstahl. Den Arbeitsplatz ist er los. Nun muss er sich auch vor Gericht verantworten.
Von Alexandra Hartmann
    • |
    • |
    • |
    Haufenweise Lose hat ein Auszubildender aus Kaufbeuren an seinem Arbeitspatz gestohlen.
    Haufenweise Lose hat ein Auszubildender aus Kaufbeuren an seinem Arbeitspatz gestohlen. Foto: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

    Es war ein ganzer Berg von Losen, die ein Lehrling in einem Kaufbeurer Supermarkt während der Arbeit gestohlen hat. Einen Schaden von rund 2800 Euro bescherte der damals 19-Jährige seinem ehemaligen Arbeitgeber so. Anstatt den Hauptgewinn abzuräumen, verlor er durch die Aktion seine Ausbildungsstelle. Außerdem wurde der mehrfach vorbestrafte junge Mann vor dem Amtsgericht Kaufbeuren zu einem zweiwöchigen Dauerarrest verurteilt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden