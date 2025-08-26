Dauerarrest statt Hauptgewinn – Azubi klaut bei seinem Arbeitgeber Lose im Wert von 2800 Euro

Es war ein ganzer Berg von Losen, die ein Lehrling in einem Kaufbeurer Supermarkt während der Arbeit gestohlen hat. Einen Schaden von rund 2800 Euro bescherte der damals 19-Jährige seinem ehemaligen Arbeitgeber so. Anstatt den Hauptgewinn abzuräumen, verlor er durch die Aktion seine Ausbildungsstelle. Außerdem wurde der mehrfach vorbestrafte junge Mann vor dem Amtsgericht Kaufbeuren zu einem zweiwöchigen Dauerarrest verurteilt.

Alexandra Hartmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87600 Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dauerarrest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis