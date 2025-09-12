Drei ausgebrannte Autos in Kaufbeuren: Die Polizei hat einen Verdacht

Nachdem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drei hintereinander geparkte Autos in der Kaufbeurer Obermayerstraße in Flammen aufgegangen sind, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts auf vorsätzliche Brandstiftung. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, gebe es Hinweise darauf, dass der Brand gezielt ausgelöst worden sein könnte. Weitere Details zu dem Fall möchte die Polizei aber aus ermittlungstechnischen Gründen derzeit nicht nennen.
Nach Feuerwehreinsatz am 10. September
