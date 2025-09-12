Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Drei brennende Autos in Kaufbeuren: Kriminalpolizei ermittelt wegen Verdachts auf vorsätzliche Brandstiftung

Nach Feuerwehreinsatz am 10. September

Drei ausgebrannte Autos in Kaufbeuren: Die Polizei hat einen Verdacht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stehen drei hintereinander geparkte Autos in einem Kaufbeurer Wohngebiet in Flammen. War es Brandstiftung?
Von Martin Frei
    • |
    • |
    • |
    In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannten in der Obermayerstraße in Kaufbeuren drei Autos aus. Was war die Ursache?
    In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannten in der Obermayerstraße in Kaufbeuren drei Autos aus. Was war die Ursache? Foto: Feuerwehr Kaufbeuren

    Nachdem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drei hintereinander geparkte Autos in der Kaufbeurer Obermayerstraße in Flammen aufgegangen sind, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts auf vorsätzliche Brandstiftung. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, gebe es Hinweise darauf, dass der Brand gezielt ausgelöst worden sein könnte. Weitere Details zu dem Fall möchte die Polizei aber aus ermittlungstechnischen Gründen derzeit nicht nennen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden