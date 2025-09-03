Steht der Chor der Kaufbeurer Dreifaltigkeitskirche jetzt vor einer Zerreißprobe?

„Das hat großen Schaden angerichtet – und das wird nicht leicht zu reparieren sein.“ Mit diesen Worten bringt ein langjähriges Mitglied der Kantorei der Dreifaltigkeitskirche Kaufbeuren die Stimmung nach der Kündigung von Kantor Frank Oidtmann auf den Punkt. Was im Frühjahr mit großen Hoffnungen begann, droht nun in einer Krise zu enden, die den traditionsreichen Chor in seiner Existenz gefährdet.
Kantor-Kündigung spaltet
