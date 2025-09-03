Icon Menü
Krise im Kaufbeurer Kirchenchor: Kündigung von Kantor spaltet die Gemeinschaft

Kantor-Kündigung spaltet

Steht der Chor der Kaufbeurer Dreifaltigkeitskirche jetzt vor einer Zerreißprobe?

Nach der Kündigung von Kantor Frank Oidtmann in der Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren sprechen Chor-Mitglieder von Lagerbildung. Einige drohen mit Austritt.
Von Katharina Gsöll
    Die Kündigung von Kantor Oidtmann spaltet die Kantorei der Dreifaltigkeitskirche – und stellt die Gemeinschaft auf eine harte Probe.
    Die Kündigung von Kantor Oidtmann spaltet die Kantorei der Dreifaltigkeitskirche – und stellt die Gemeinschaft auf eine harte Probe. Foto: Robert Günther/dpa (Symbolfoto)

    „Das hat großen Schaden angerichtet – und das wird nicht leicht zu reparieren sein.“ Mit diesen Worten bringt ein langjähriges Mitglied der Kantorei der Dreifaltigkeitskirche Kaufbeuren die Stimmung nach der Kündigung von Kantor Frank Oidtmann auf den Punkt. Was im Frühjahr mit großen Hoffnungen begann, droht nun in einer Krise zu enden, die den traditionsreichen Chor in seiner Existenz gefährdet.

