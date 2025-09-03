Kantor-Kündigung spaltet Steht der Chor der Kaufbeurer Dreifaltigkeitskirche jetzt vor einer Zerreißprobe?

Nach der Kündigung von Kantor Frank Oidtmann in der Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren sprechen Chor-Mitglieder von Lagerbildung. Einige drohen mit Austritt.