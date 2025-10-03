Amtsgericht Kaufbeuren „Es geht mir um unsere Familienehre“: Landwirt von Vorwürfen der Tierquälerei freigesprochen

Dem Ostallgäuer wurden vor Gericht Vergehen gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen. Obwohl der Richter hadert, endet der Prozess mit einem Freispruch.