Amtsgericht Kaufbeuren

„Es geht mir um unsere Familienehre“: Landwirt von Vorwürfen der Tierquälerei freigesprochen

Dem Ostallgäuer wurden vor Gericht Vergehen gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen. Obwohl der Richter hadert, endet der Prozess mit einem Freispruch.
Von Birte Mayer
    Dem Landwirt wurde vorgeworfen, dass er ein erkranktes Rind nicht behandelt haben soll.
    Dem Landwirt wurde vorgeworfen, dass er ein erkranktes Rind nicht behandelt haben soll. Foto: Matthias Becker (Symbolbild)

    „Im Zweifel für den Angeklagten“ – nach diesem Grundsatz endete ein Prozess vor dem Amtsgericht Kaufbeuren gegen einen 44-jährigen Landwirt mit einem Freispruch. Der Ostallgäuer war wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz angeklagt. Ihm wurde vorgeworfen, im Dezember 2024 ein Rind, das infolge einer Entzündung am Vorderlauf stark lahmte, nicht tierärztlich versorgt haben, obwohl ihm der Zustand bekannt gewesen sei. Darüber hinaus soll er die Kuh zum Schlachthof gebracht haben, obwohl sie nicht transportfähig gewesen sei.

