Der ESV Kaufbeuren zu Gast in Weiden – die Highlights des Spiels im Video

Zum Auftakt der neuen Saison in der DEL2 war der ESV Kaufbeuren zu Gast bei den Blue Devils in Weiden. Die Joker lieferten sich dabei ein packendes Duell gegen die Oberpfälzer in der Hans-Schröpf-Arena – das zeigt auch das Highlight-Video:
Mit 4:3 Toren waren die Kaufbeurer also den Blue Devils zum Saisonauftakt unterlegen. Die ersten Punkte der Spielzeit 2025/2026 kann der ESVK aber bereits am Sonntag, 21.9., im ersten Heimspiel gegen die Eispiraten Crimmitschau einfahren. Den gesamten Spielplan des ESV Kaufbeuren finden Sie hier:
ESVK Spielplan 25/26
- 19.09.2025, 20:00 Uhr – Blue Devils Weiden vs. ESV Kaufbeuren
- 21.09.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten Crimmitschau
- 26.09.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Bietigheim Steelers
- 28.09.2025, 17:00 Uhr – Düsseldorfer EG vs. ESV Kaufbeuren
- 03.10.2025, 18:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EHC Freiburg
- 05.10.2025, 17:00 Uhr – Lausitzer Füchse vs. ESV Kaufbeuren
- 10.10.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Ravensburg Towerstars
- 12.10.2025, 17:00 Uhr – Starbulls Rosenheim vs. ESV Kaufbeuren
- 17.10.2025, 20:00 Uhr – Eisbären Regensburg vs. ESV Kaufbeuren
- 19.10.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Kassel Huskies
- 24.10.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EV Landshut
- 26.10.2025, 17:00 Uhr – Krefeld Pinguine vs. ESV Kaufbeuren
- 31.10.2025, 19:30 Uhr – EC Bad Nauheim vs. ESV Kaufbeuren
- 02.11.2025, 15:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Blue Devils Weiden
- 14.11.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Düsseldorfer EG
- 16.11.2025, 17:00 Uhr – Bietigheim Steelers vs. ESV Kaufbeuren
- 21.11.2025, 19:30 Uhr – EHC Freiburg vs. ESV Kaufbeuren
- 23.11.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Lausitzer Füchse
- 28.11.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Starbulls Rosenheim
- 30.11.2025, 18:30 Uhr – Ravensburg Towerstars vs. ESV Kaufbeuren
- 05.12.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eisbären Regensburg
- 07.12.2025, 17:00 Uhr – EC Kassel Huskies vs. ESV Kaufbeuren
- 12.12.2025, 19:30 Uhr – EV Landshut vs. ESV Kaufbeuren
- 14.12.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Krefeld Pinguine
- 19.12.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Bad Nauheim
- 21.12.2025, 17:00 Uhr – Eispiraten Crimmitschau vs. ESV Kaufbeuren
- 23.12.2025, 19:30 Uhr – Lausitzer Füchse vs. ESV Kaufbeuren
- 26.12.2025, 18:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EHC Freiburg
- 28.12.2025, 17:00 Uhr – Düsseldorfer EG vs. ESV Kaufbeuren
- 30.12.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Bietigheim Steelers
- 02.01.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten Crimmitschau
- 04.01.2026, 18:30 Uhr – Blue Devils Weiden vs. ESV Kaufbeuren
- 09.01.2026, 19:30 Uhr – Starbulls Rosenheim vs. ESV Kaufbeuren
- 11.01.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Ravensburg Towerstars
- 16.01.2026, 19:46 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Kassel Huskies
- 18.01.2026, 17:00 Uhr – Eisbären Regensburg vs. ESV Kaufbeuren
- 20.01.2026, 19:30 Uhr – Krefeld Pinguine vs. ESV Kaufbeuren
- 23.01.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Blue Devils Weiden
- 25.01.2026, 18:30 Uhr – EC Bad Nauheim vs. ESV Kaufbeuren
- 30.01.2026, 19:30 Uhr – Bietigheim Steelers vs. ESV Kaufbeuren
- 01.02.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Düsseldorfer EG
- 06.02.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Lausitzer Füchse
- 08.02.2026, 18:30 Uhr – EHC Freiburg vs. ESV Kaufbeuren
- 10.02.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EV Landshut
- 13.02.2026, 20:00 Uhr – Ravensburg Towerstars vs. ESV Kaufbeuren
- 15.02.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Starbulls Rosenheim
- 20.02.2026, 19:30 Uhr – EC Kassel Huskies vs. ESV Kaufbeuren
- 22.02.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eisbären Regensburg
- 27.02.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Krefeld Pinguine
- 01.03.2026, 17:00 Uhr – EV Landshut vs. ESV Kaufbeuren
- 06.03.2026, 19:30 Uhr – Eispiraten Crimmitschau vs. ESV Kaufbeuren
- 08.03.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Bad Nauheim
Das ist der ESV Kaufbeuren
- Gründungsjahr: 1946
- Stadion: Energie Schwaben Arena
- Vereinsfarben: Rot und Gelb
- Spitzname: Buron Joker
- Platzierung 24/25: Platz 11 in der DEL2
- Bekannte Namen des Vereins (Auswahl): Dieter Hegen, Stefan Ustorf, Alexander Sulzer, Sebastian Furchner, Patrick und Jochen Reimer, Dieter Medicus, Robert Dietrich und weitere
- Struktur: 2015 - Gründung der Spielbetriebs GmbH. 2024: Umfirmierung in eine Co. KG
- Geschäftsführung: Tobias Peukert
- Sportleitung: Patrick Reimer
