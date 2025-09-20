Der ESV Kaufbeuren zu Gast in Weiden – die Highlights des Spiels im Video

Zum Auftakt der neuen Saison in der DEL2 war der ESV Kaufbeuren zu Gast bei den Blue Devils in Weiden. Die Joker lieferten sich dabei ein packendes Duell gegen die Oberpfälzer in der Hans-Schröpf-Arena – das zeigt auch das Highlight-Video:

Mit 4:3 Toren waren die Kaufbeurer also den Blue Devils zum Saisonauftakt unterlegen. Die ersten Punkte der Spielzeit 2025/2026 kann der ESVK aber bereits am Sonntag, 21.9., im ersten Heimspiel gegen die Eispiraten Crimmitschau einfahren. Den gesamten Spielplan des ESV Kaufbeuren finden Sie hier:

ESVK Spielplan 25/26

19.09.2025, 20:00 Uhr – Blue Devils Weiden vs. ESV Kaufbeuren

21.09.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten Crimmitschau

26.09.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Bietigheim Steelers

28.09.2025, 17:00 Uhr – Düsseldorfer EG vs. ESV Kaufbeuren

03.10.2025, 18:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EHC Freiburg

05.10.2025, 17:00 Uhr – Lausitzer Füchse vs. ESV Kaufbeuren

10.10.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Ravensburg Towerstars

12.10.2025, 17:00 Uhr – Starbulls Rosenheim vs. ESV Kaufbeuren

17.10.2025, 20:00 Uhr – Eisbären Regensburg vs. ESV Kaufbeuren

19.10.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Kassel Huskies

24.10.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EV Landshut

26.10.2025, 17:00 Uhr – Krefeld Pinguine vs. ESV Kaufbeuren

31.10.2025, 19:30 Uhr – EC Bad Nauheim vs. ESV Kaufbeuren

02.11.2025, 15:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Blue Devils Weiden

14.11.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Düsseldorfer EG

16.11.2025, 17:00 Uhr – Bietigheim Steelers vs. ESV Kaufbeuren

21.11.2025, 19:30 Uhr – EHC Freiburg vs. ESV Kaufbeuren

23.11.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Lausitzer Füchse

28.11.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Starbulls Rosenheim

30.11.2025, 18:30 Uhr – Ravensburg Towerstars vs. ESV Kaufbeuren

05.12.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eisbären Regensburg

07.12.2025, 17:00 Uhr – EC Kassel Huskies vs. ESV Kaufbeuren

12.12.2025, 19:30 Uhr – EV Landshut vs. ESV Kaufbeuren

14.12.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Krefeld Pinguine

19.12.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Bad Nauheim

21.12.2025, 17:00 Uhr – Eispiraten Crimmitschau vs. ESV Kaufbeuren

23.12.2025, 19:30 Uhr – Lausitzer Füchse vs. ESV Kaufbeuren

26.12.2025, 18:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EHC Freiburg

28.12.2025, 17:00 Uhr – Düsseldorfer EG vs. ESV Kaufbeuren

30.12.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Bietigheim Steelers

02.01.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten Crimmitschau

04.01.2026, 18:30 Uhr – Blue Devils Weiden vs. ESV Kaufbeuren

09.01.2026, 19:30 Uhr – Starbulls Rosenheim vs. ESV Kaufbeuren

11.01.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Ravensburg Towerstars

16.01.2026, 19:46 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Kassel Huskies

18.01.2026, 17:00 Uhr – Eisbären Regensburg vs. ESV Kaufbeuren

20.01.2026, 19:30 Uhr – Krefeld Pinguine vs. ESV Kaufbeuren

23.01.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Blue Devils Weiden

25.01.2026, 18:30 Uhr – EC Bad Nauheim vs. ESV Kaufbeuren

30.01.2026, 19:30 Uhr – Bietigheim Steelers vs. ESV Kaufbeuren

01.02.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Düsseldorfer EG

06.02.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Lausitzer Füchse

08.02.2026, 18:30 Uhr – EHC Freiburg vs. ESV Kaufbeuren

10.02.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EV Landshut

13.02.2026, 20:00 Uhr – Ravensburg Towerstars vs. ESV Kaufbeuren

15.02.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Starbulls Rosenheim

20.02.2026, 19:30 Uhr – EC Kassel Huskies vs. ESV Kaufbeuren

22.02.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eisbären Regensburg

27.02.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Krefeld Pinguine

01.03.2026, 17:00 Uhr – EV Landshut vs. ESV Kaufbeuren

06.03.2026, 19:30 Uhr – Eispiraten Crimmitschau vs. ESV Kaufbeuren

08.03.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Bad Nauheim

Das ist der ESV Kaufbeuren

Gründungsjahr: 1946

Stadion: Energie Schwaben Arena

Vereinsfarben: Rot und Gelb

Spitzname: Buron Joker

Platzierung 24/25: Platz 11 in der DEL2

Bekannte Namen des Vereins (Auswahl) : Dieter Hegen, Stefan Ustorf, Alexander Sulzer, Sebastian Furchner, Patrick und Jochen Reimer, Dieter Medicus, Robert Dietrich und weitere

Struktur: 2015 - Gründung der Spielbetriebs GmbH. 2024: Umfirmierung in eine Co. KG

Geschäftsführung: Tobias Peukert

Sportleitung: Patrick Reimer

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen

Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in Ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtigung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht.