Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Fäkalkeime im Trinkwasser aktuell: Hoffnung auf Entwarnung für Kaufbeuren?

Nach dem Fund von Fäkalkeimen

Abkochanordnung für Kaufbeurer Trinkwasser – gibt es einen ersten Hoffnungsschimmer?

Die Abkochanordnung für Leitungswasser in Kaufbeuren und Umgebung gilt weiterhin. Wann kann frühestens entwarnt werden? Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Von Alexander Vucko
    • |
    • |
    • |
    Noch ist nicht klar, wann Wasserwerk und Gesundheitsamt Entwarnung für das Leitungsnetz in und um Kaufbeuren geben.
    Noch ist nicht klar, wann Wasserwerk und Gesundheitsamt Entwarnung für das Leitungsnetz in und um Kaufbeuren geben. Foto: Mathias Wild (Archivbild)

    In der Stadt Kaufbeuren sowie den Gemeinden Pforzen, Rieden/Zellerberg, Friesenried und im Germaringer Ortsteil Riederloh gilt für Leitungswasser zum Trinken und Kochen noch immer eine Abkochanordnung des Gesundheitsamtes. Bei Routinekontrollen wurde eine „mikrobiologische Verunreinigung“ leicht über dem Grenzwert festgestellt. 55.000 Menschen in der Region sind betroffen. Dies kann zu Magen-Darm-Beschwerden führen. Zum aktuellen Stand äußern sich Ursula Wirkner und Matthias Schindele, die Leiter des Wasserwerks Kaufbeuren:

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden