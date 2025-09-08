Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Feuerwehreinsatz am Sonntag, 7. September, in Kaufbeuren: Wasserschaden in Wohnung in der Innenstadt

Feuerwehreinsatz in Kaufbeuren

Überschwemmung statt Kochvergnügen in Kaufbeurer Wohnung

Pech hatte ein Mieter, der die Küche in seiner Wohnung in der Kaufbeurer Innenstadt renovieren wollte. Wegen eines Missgeschicks musste die Feuerwehr anrücken.
Von Martin Frei
    • |
    • |
    • |
    Pech hatte ein Mieter, der die Küche in seiner Wohnung in der Kaufbeurer Innenstadt renovieren wollte. Wegen eines Missgeschicks musste die Feuerwehr anrücken.
    Pech hatte ein Mieter, der die Küche in seiner Wohnung in der Kaufbeurer Innenstadt renovieren wollte. Wegen eines Missgeschicks musste die Feuerwehr anrücken. Foto: Feuerwehr Kaufbeuren

    Überschwemmung statt Kochvergnügen hieß es für den neuen Mieter einer Wohnung in der Kaufbeurer Innenstadt. Am Sonntag gegen 15 Uhr musste er nach einem Missgeschick die Feuerwehr zu Hilfe rufen. Bei der Renovierung der Küche entglitt ein Hängeschrank, fiel nach unten und schlug dabei ein Eckventil der Wasserversorgung ab. In der Folge ergoss sich ein Wasserstrahl in die Wohnung.

    Bis das Wasser abgestellt ist, steht es vier Zentimeter hoch in der Küche

    Dem Mieter gelang es zwar, die Wasserzufuhr zu stoppen. Bis dahin stand das Nass laut Mitteilung der Feuerwehr aber schon vier Zentimeter hoch im Raum. Nach dem Notruf eilten fünf Einsatzkräfte der Kaufbeurer Feuerwehr zum Schadensort, entfernten die Reste des alten Eckventils und setzten ein neues ein, das für die Küchensanierung bereit gekauft worden war. Anschließend beseitigten sie die Überschwemmung mithilfe eines Nasssaugers.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden