Überschwemmung statt Kochvergnügen in Kaufbeurer Wohnung

Überschwemmung statt Kochvergnügen hieß es für den neuen Mieter einer Wohnung in der Kaufbeurer Innenstadt. Am Sonntag gegen 15 Uhr musste er nach einem Missgeschick die Feuerwehr zu Hilfe rufen. Bei der Renovierung der Küche entglitt ein Hängeschrank, fiel nach unten und schlug dabei ein Eckventil der Wasserversorgung ab. In der Folge ergoss sich ein Wasserstrahl in die Wohnung.

Bis das Wasser abgestellt ist, steht es vier Zentimeter hoch in der Küche

Dem Mieter gelang es zwar, die Wasserzufuhr zu stoppen. Bis dahin stand das Nass laut Mitteilung der Feuerwehr aber schon vier Zentimeter hoch im Raum. Nach dem Notruf eilten fünf Einsatzkräfte der Kaufbeurer Feuerwehr zum Schadensort, entfernten die Reste des alten Eckventils und setzten ein neues ein, das für die Küchensanierung bereit gekauft worden war. Anschließend beseitigten sie die Überschwemmung mithilfe eines Nasssaugers.