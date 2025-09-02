Bürgermeister Obermaier über Geflüchtete in Westendorf: „Es läuft gut“

„Es läuft gut“, sagt Bürgermeister Fritz Obermaier. Mit diesem knappen Fazit beschreibt er die aktuelle Stimmung in Westendorf. Mehr als ein halbes Jahr ist vergangen seit dem Ende des Streits um die Unterbringung Geflüchteter im Ort. Von der Aufregung und den Konflikten, die die Gemeinde über ein Jahr lang beschäftigt haben, sei nichts mehr zu spüren. Stattdessen gehe man pragmatisch mit der Situation um.
Flüchtlingsunterkünfte im Ostallgäu
