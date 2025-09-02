Icon Menü
Flüchtlinge in Westendorf: Zweite Asyl-Unterkunft ist fast bezugsfertig

Flüchtlingsunterkünfte im Ostallgäu

Bürgermeister Obermaier über Geflüchtete in Westendorf: „Es läuft gut“

Zwei Familien haben sich im Dorf eingelebt, der Ausbau der zweiten Unterkunft ist in den letzten Zügen. Wer dort einzieht und was das für die Gemeinde bedeutet.
Von Katharina Gsöll
    • |
    • |
    • |
    In der zweiten Unterkunft in Westendorf laufen die letzten Arbeiten. Am 11. September ziehen dort zunächst vier Männer ein.
    In der zweiten Unterkunft in Westendorf laufen die letzten Arbeiten. Am 11. September ziehen dort zunächst vier Männer ein. Foto: Nabila Lalee/dpa (Symbolfoto)

    „Es läuft gut“, sagt Bürgermeister Fritz Obermaier. Mit diesem knappen Fazit beschreibt er die aktuelle Stimmung in Westendorf. Mehr als ein halbes Jahr ist vergangen seit dem Ende des Streits um die Unterbringung Geflüchteter im Ort. Von der Aufregung und den Konflikten, die die Gemeinde über ein Jahr lang beschäftigt haben, sei nichts mehr zu spüren. Stattdessen gehe man pragmatisch mit der Situation um.

