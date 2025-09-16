Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Freibad im Kaufbeurer Jordan-Badepark: Saison bis Sonntag, 21. September, verlängert

Gute Nachricht für Wasserratten

Das Kaufbeurer Freibad geht in die Verlängerung

Wegen des schönen Wetters bieibt das Freibad im Kaufbeurer Jordan-Badepark bis einschließlich Sonntag, 21. September, in Betrieb. Das sind die Sonderöffnungszeiten
Von Martin Frei
    • |
    • |
    • |
    Das Freibad im Kaufbeurer Jordan-Badepark geht in die Verlängerung und hat noch bis einschließlich Sonntag, 21. September, geöffnet.
    Das Freibad im Kaufbeurer Jordan-Badepark geht in die Verlängerung und hat noch bis einschließlich Sonntag, 21. September, geöffnet. Foto: Mathias Wild (Archivbild)

    Der Sommer soll sich im Verlauf dieser Woche nochmals von seiner besten Seite zeigen. Bis zum Wochenende sind Temperaturen bis zu 26 Grad vorhergesagt. Deshalb hat sich die Stadt Kaufbeuren dazu entschlossen, die Saison im Freibad im Jordan-Badepark um einige Tage zu verlängern, wie es in einer Mitteilung heißt. Ab dem heutigen Dienstag, 16. September, bis einschließlich Sonntag, 21. September, ist das Bad täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

    Die Prognosen kündigen nochmals Badewetter in Kaufbeuren an

    Das angekündigte schöne, spätsommerliche Wetter „möchten wir mitnehmen“, so Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse, „und allen Bürgerinnen und Bürgern, ob groß oder klein, die Möglichkeit bieten, in unserem schönen Kaufbeurer Freibad die kommenden warmen Tage noch zu genießen“.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden