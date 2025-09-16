Das Kaufbeurer Freibad geht in die Verlängerung

Der Sommer soll sich im Verlauf dieser Woche nochmals von seiner besten Seite zeigen. Bis zum Wochenende sind Temperaturen bis zu 26 Grad vorhergesagt. Deshalb hat sich die Stadt Kaufbeuren dazu entschlossen, die Saison im Freibad im Jordan-Badepark um einige Tage zu verlängern, wie es in einer Mitteilung heißt. Ab dem heutigen Dienstag, 16. September, bis einschließlich Sonntag, 21. September, ist das Bad täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Prognosen kündigen nochmals Badewetter in Kaufbeuren an

Das angekündigte schöne, spätsommerliche Wetter „möchten wir mitnehmen“, so Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse, „und allen Bürgerinnen und Bürgern, ob groß oder klein, die Möglichkeit bieten, in unserem schönen Kaufbeurer Freibad die kommenden warmen Tage noch zu genießen“.