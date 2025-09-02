Icon Menü
Kaufbeurer Freibäder: Viel Hitze, viel Regen: So war die Saison 2025 – das sind die Zahlen

Freibadsaison 2025 in Kaufbeuren

Zwischenbilanz: Kaufbeurer Freibäder kämpfen mit dem launischen Sommer

Erst Rekordhitze, dann Regenwochen – die Freibadsaison 2025 verlief turbulent. Das sagt die Stadtverwaltung zu Besucherzahlen, Kosten und Reaktionen der Gäste.
Von Katharina Gsöll
    • |
    • |
    • |
    Im Mai durften im Jordan Badepark die ersten Wasserratten in die Becken hüpfen.
    Im Mai durften im Jordan Badepark die ersten Wasserratten in die Becken hüpfen. Foto: Mathias Wild (Archivbild)

    Es war ein Sommer der Extreme – erst Hitze mit Temperaturen über 30 Grad, dann wochenlang Regen, Wind und Gewitter. Auch in Kaufbeuren zeigte sich das Wetter von seiner sprunghaften Seite. Im Juni suchten Tausende Abkühlung in den Freibädern, während der Juli eher ins Wasser fiel. Unsere Redaktion hat bei der Kaufbeurer Stadtverwaltung nachgefragt, wie sich diese Achterbahnfahrt auf die Saison ausgewirkt hat.

