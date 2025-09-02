Zwischenbilanz: Kaufbeurer Freibäder kämpfen mit dem launischen Sommer

Es war ein Sommer der Extreme – erst Hitze mit Temperaturen über 30 Grad, dann wochenlang Regen, Wind und Gewitter. Auch in Kaufbeuren zeigte sich das Wetter von seiner sprunghaften Seite. Im Juni suchten Tausende Abkühlung in den Freibädern, während der Juli eher ins Wasser fiel. Unsere Redaktion hat bei der Kaufbeurer Stadtverwaltung nachgefragt, wie sich diese Achterbahnfahrt auf die Saison ausgewirkt hat.

Katharina Gsöll

87600 Kaufbeuren

Zwischenbilanz