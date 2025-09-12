Fußball: Jetzt greifen die Frauen ein

Am Sonntag beginnt für die Damenmannschaft der SpVgg Kaufbeuren die neue Punktspielrunde in der Bezirksoberliga. Zum Auftakt reist das Team nach Augsburg, wo um 11 Uhr die Partie gegen den TSV Pfersee angepfiffen wird.

Norbert Schmidbauer legt Wert auf mannschaftliche Geschlossenheit

Nach einer intensiven Vorbereitungsphase mit zahlreichen Trainingseinheiten und Testspielen blickt die Mannschaft nun voller Vorfreude auf den ersten Pflichtspieleinsatz. Im Mittelpunkt steht dabei das Ziel, die gute Arbeit der vergangenen Wochen auch auf dem Platz zu bestätigen und sich direkt mit den ersten Punkten zu belohnen. Das Trainerteam mit Norbert Schmidbauer, Darinka Kaden und Christian Eder sowie die Spielerinnen legen großen Wert darauf, die mannschaftliche Geschlossenheit in die Begegnung zu tragen.

SVK erfolgreich in der Vorbereitung

Der Kader präsentiert sich motiviert und konzentriert – zumal derzeit ausreichend Spielerinnen zur Verfügung stehen – was in der Vergangenheit ein Problem war. Die Stimmung innerhalb der Gruppe ist deshalb sehr positiv. Dazu haben sicherlich auch die Erfolge in der Vorbereitung geholfen. Diese Ausgangslage soll helfen, von Beginn an eine und überzeugende Leistung zu zeigen.

Kaufbeurens Gegner auf Augenhöhe

Der TSV Pfersee Augsburg gilt als engagierter und spielstarker Gegner, sodass die Zuschauer eine spannende Begegnung erwarten dürfen. Beiden Mannschaften standen vorige Saison in der Tabellenmitte. Für die SpVgg Kaufbeuren geht es darum, an die eigenen Stärken zu glauben und diese konsequent auszuspielen. Ein erfolgreicher Start wäre nicht nur ein erster Schritt in Richtung einer erfolgreichen Saison, sondern auch eine wichtige Bestätigung der bisherigen Vorbereitung.

Die SpVgg Kaufbeuren freut sich auf eine faire und sportlich attraktive Partie und hofft auf zahlreiche Unterstützung zum Saisonauftakt.