Bezirksoberliga: Start in die Vorbereitung mit Vereinsikone

Nun steigt auch die Frauenmannschaft der SpVgg Kaufbeuren in die Vorbereitung zur neuen Saison in der Bezirksoberliga ein. Das Team hat dafür auch einen ganz erfahrenen Neuzugang: Coach Norbert Schmidbauer, ein Urgestein als Spieler und Trainer der SVK. „Ich möchte erst einmal viele Erkenntnisse sammeln“, erklärt er.

Schmidbauer ist seit 1987 Trainer

Schmidbauer bringt jahrzehntelange Erfahrung im Fußball mit. Seit 1987 ist der 68-Jährige als Trainer aktiv, unter anderem bei den Herren der SVK in der Bezirksliga und der Landesliga sowie beim TSV Marktoberdorf in der Bezirksoberliga. Außerdem hat der Vater von drei Kindern für den Kaufbeurer Verein auch als Spieler auf dem Platz gestanden. Mit seinem Fachwissen und seiner Leidenschaft für den Sport möchte er die Damenmannschaft sportlich weiterentwickeln.

Erstes Testspiel der SVK in Dießen

Die wiederum kann auch noch Verstärkung auf dem Platz gebrauchen. Frauen und Mädchen ab 14 Jahren – auch Hobbyfußballerinnen – sind zum Schnuppertraining dienstags oder donnerstags ab 18.45 Uhr auf dem Sportplatz in der Schelmenhofstraße eingeladen. Die Bezirksoberligamannschaft ist nach der Sommerpause erstmals am Sonntag beim MTV Dießen gefordert. Dann sind Schmidbauer und die SpVgg Kaufbeuren zum ersten Freundschaftsspiel ab 18 Uhr am Ammersee gefordert. „Mal sehen, wie erfolgreich wir gemeinsam sein können.“