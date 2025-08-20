Sammy, Lotti? Nein, nur ein junger Storch, der am Leinauer Kreisverkehr rastet

Ein junger Adebar ist bei Autofahrern schon bekannt. Er treibt sich gern auf einem Feld an der B16 zwischen Pforzen und Leinau herum. Und nein, er ist kein Sommerloch-Tier, kein Kaiman Sammy und auch keine Schnappschildkröte Lotti.
Storch findet spannenden Rastplatz im Ostallgäu
In herausgehobener Position ist der Stoch dennoch. Nun hat er möglicherweise einen spannenden Rastplatz gefunden: die Straßenbeleuchtung mitten auf dem Leinauer Kreisverkehr. Dort saß er jüngst bei hereinbrechender Dämmerung und beobachtete die Autos, die zu seinen Füßen kreisten.
