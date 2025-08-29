Kampf um Kaufbeurer Kantor – Unterstützer fordern: „Oidtmann soll bleiben“

Die Nachricht hat viele Gläubige und Musikliebhaber in Kaufbeuren überrascht und erschüttert: Das Beschäftigungsverhältnis von Frank Oidtmann, Kantor an der Dreifaltigkeitskirche, wird nach Ablauf der Probezeit zum 31. August 2025 nicht verlängert. Die Entscheidung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern sorgt für große Unruhe in der Gemeinde.

Große Bestürzung und Unverständnis

Mehrere Leserinnen und Leser wandten sich bereits an unsere Redaktion – mit Nachfragen, Sorge und Unverständnis. Denn Oidtmann, der erst vor kurzem die Nachfolge des langjährigen Kirchenmusikers Traugott Mayr angetreten hatte, erfreut sich innerhalb der Gemeinde großer Beliebtheit.

Am Donnerstagabend kam Regionalbischof Klaus Stiegler, zuständig für Schwaben und Altbayern sowie die Kirchenmusik in seinem Sprengel, nach Kaufbeuren. Begleitet wurde er von seinem Referenten, Kirchenrat Christoph Burger. Im Matthias-Lauber-Haus traf er sich zunächst mit Oidtmann selbst sowie dessen Vorgänger Mayr zu einem Gespräch im kleinen Kreis.

Vertrauliche Aussprache

Im Anschluss fand ab 19.30 Uhr eine vertrauliche Aussprache statt, an der Mitglieder der Kantorei, der Kirchenvorstand, Dekanin Dorothee Löser (Kempten), die Referentin im Landeskirchenamt, Dr. Henninger, sowie Stadtpfarrer Jost Herrmann teilnahmen. Die Öffentlichkeit war ausgeschlossen.

Petition mit über 100 Unterschriften

Noch vor Beginn der Sitzung übergab Wolfgang Scupin, engagiertes Mitglied der Dreifaltigkeitskirche, eine Petition an den Landesbischof Christian Kopp. Darin wird gefordert, die Entscheidung zu revidieren und eine Weiterbeschäftigung von Oidtmann zu ermöglichen. Innerhalb nur einer Woche, mitten in der Ferienzeit, kamen bereits über 100 Unterschriften zusammen. „Das zeigt, wie sehr Herr Oidtmann die Menschen berührt hat“, so Scupin. „Innerhalb nur einer Woche haben in der Ferienzeit über 100 Personen aus Kaufbeuren und Umgebung für eine Weiterbeschäftigung des beliebten Kantors unterzeichnet“, erklärte Mitinitiator Dr. Thomas Melcher, selbst Mitglied im Kirchenvorstand der Dreifaltigkeitskirche in einem Schreiben an unsere Redaktion,

Am Donnerstag übergab Wolfgang Scupin, engagiertes Mitglied der Dreifaltigkeitskirche, eine Petition an den Landesbischof Christian Kopp. Foto: Thomas Melcher

Derwies aber darauf, dass die Entscheidung in den Händen der Landeskirche liege. Über die genauen Gründe der Kündigung wurde bislang offiziell nichts bekannt.

Große Bestürzung in der Gemeinde

Für viele Gemeindemitglieder ist das Aus des Kantors ein herber Schlag. Oidtmann hatte sich nicht nur in der Kirchenmusik, sondern auch im kulturellen Leben Kaufbeurens schnell einen Namen gemacht. Der Zuspruch für die Petition zeigt, dass viele in der Gemeinde und darüber hinaus seine Arbeit fortgesetzt sehen möchten. Ob die Landeskirche ihre Entscheidung noch einmal überdenken wird, ist offen. Klar ist aber schon jetzt: Die Causa Oidtmann hat das Vertrauen vieler in die Kirchenleitung erschüttert – und den Zusammenhalt innerhalb der Dreifaltigkeitskirche gestärkt.