Eishockey: Karwendel stärkt dem ESVK die Brust

Glaubt man auf Instagram gewährten Einblicken in den Alltag von ESV Kaufbeuren-Geschäftsführer Tobias Peukert, dann hegt dieser gewisse Sympathien für einen Frischkäseaufstrich, der in Buchloe produziert wird. Dieser kommt offenbar bei ihm auf den Frühstückstisch. Verständlich, ist die ihn herstellende Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG doch neuer Brustsponsor des ESVK, wie nun bekannt wurde.

Der erst zweite erste Diamant-Sponsor

Auch an anderen Stellen rund ums Kaufbeurer Eishockey werden die Werbebotschaften der Firma sichtbar. Das Unternehmen wird dabei der erst zweite erste Diamant-Sponsor in der Historie des Eishockeyvereins und ist damit in der höchsten Sponsoring-Kategorie. „Ganz offensichtlich ist es nicht einfach, Sponsoren der Kategorie Diamant zu finden, sonst hätten wir diese auch schon in der Vergangenheit gehabt. Das liegt auch daran, dass es in unserer Region nicht übermäßig viele Unternehmen gibt, die dafür infrage kommen“, erklärt Tobias Peukert.

Allgäuer Sponsor für regionales Eishockey-Projekt

Und der Geschäftsführer führt weiter aus: „Bis auf ein kurzes Intermezzo vor rund zehn Jahren muss man weit in der Geschichte des ESVK zurückgehen, dass es überhaupt einen dauerhaften Brustsponsor gab. Umso mehr freut uns das Engagement von Karwendel.“ Ziel sei es gewesen, einen Partner zu finden, der „stark in der Region verwurzelt ist und unser regionales Eishockey-Projekt mit Leidenschaft supportet.“ In Bezug auf Laufzeit und konkrete Höhe des Sponsorings haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. „Für uns liegt die Summe allerdings in einem sehr hohen Bereich, was ja die Sponsorenkategorie zeigt“, sagt Peukert.

Zwei verschiedene Logos für Heim- und Auswärtsspiele

Karwendel wirbt auf den Heim- und den Auswärtstrikots mit zwei Logos: „Künftig trägt die Erste Mannschaft des ESV Kaufbeuren bei Auswärtsspielen das weiße Trikot mit dem Exquisa-Logo, um unserer deutschlandweit bekannten Marke noch mehr Ausdruck zu verleihen“, sagt Viktor Lindner, Sprecher der Geschäftsführer des Buchloe Unternehmens. „Bei Heimspielen laufen die Profis in roten Trikots mit dem Karwendel-Logo auf, womit wir unsere Verwurzelung im Allgäu und unsere Verbundenheit mit der regionalen Gemeinschaft unterstreichen“, erklärt Lindner weiter.

ESVK lässt neue Trikots herstellen

Wie Peukert berichtet, gab es die Einigung über den Vertrag erst vor wenigen Tagen. „Aktuell läuft die finale Logosetzung, danach werden die neuen Trikots produziert. Wir hoffen, dass wir diese rechtzeitig zum Saisonstart tragen werden“, sagt Peukert. Das nun fließende Geld kann der ESVK gut gebrauchen. „Es ist kein Geheimnis, dass viele DEL2-Vereine ihren Etat in den vergangenen Jahren erhöht haben. Diese Vereinbarung trägt dazu bei, dass auch unser Etat steigt“, sagt der Geschäftsführer. Bislang war der ESVK eines der Teams mit dem niedrigsten Budget der DEL2.

Wofür das von Karwendel kommende Sponsoring eingesetzt werde, hält sich der ESVK offen: „Das kann der Kader sein oder aber auch infrastrukturelle Projekte, die anstanden oder anstehen.“ Offen ist auch, was mit den Spielertrikots passiert, die bereits in der Vorbereitung getragen wurden. Peukert: „Bei Fans, die schon ein Trikot dieser Saison gekauft haben, hoffen wir auf Verständnis und Freude über den neuen Brustsponsor.“ Mit dem Autohaus Haeberlen hatte der ESVK erst kürzlich seinen ersten Diamant-Sponsor präsentiert.