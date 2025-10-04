Icon Menü
Betrunkener Autofahrer fährt in Schlangenlinien zur Tankstelle – um Bier zu kaufen

Ein Mann fährt in Kaufbeuren an eine Tankstelle, um sich dort Bier zu kaufen. Ganz nüchtern ist er dabei nicht.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Ein betrunkener Mann hat sich zum Bier kaufen ins Auto gesetzt.
    Ein betrunkener Mann hat sich zum Bier kaufen ins Auto gesetzt.

    Am späten Freitagabend ist ein Autofahrer betrunken zu einer Tankstelle in der Sudetenstraße in Kaufbeuren gefahren, um sich mutmaßlich Nachschub zu besorgen. Laut Polizei wurde der 31-Jährige dabei beobachtet, wie er in Schlangenlinien zu der Tankstelle fuhr.

    Kontrolle in Kaufbeuren: Autofahrer hat über zwei Promille

    Dort deckte er sich mit Bier ein, ehe die Polizei ihn kontrollierte. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Fahrer musste daher eine Blutprobe abgeben.

    Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und mehrere Monate Führerscheinentzug.

