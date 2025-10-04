Betrunkener Autofahrer fährt in Schlangenlinien zur Tankstelle – um Bier zu kaufen

Am späten Freitagabend ist ein Autofahrer betrunken zu einer Tankstelle in der Sudetenstraße in Kaufbeuren gefahren, um sich mutmaßlich Nachschub zu besorgen. Laut Polizei wurde der 31-Jährige dabei beobachtet, wie er in Schlangenlinien zu der Tankstelle fuhr.

Kontrolle in Kaufbeuren: Autofahrer hat über zwei Promille

Dort deckte er sich mit Bier ein, ehe die Polizei ihn kontrollierte. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Fahrer musste daher eine Blutprobe abgeben.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und mehrere Monate Führerscheinentzug.

Mehr Nachrichten aus Kaufbeuren und dem Ostallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Kaufbeuren