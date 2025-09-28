Bub in Kaufbeuren zeigt Zivilcourage und meldet Vandalismus

Vorbildliche Zivilcourage eines 12-jährigen Jungen hat in Kaufbeuren zur Aufklärung eines Vandalismus-Falls geführt. Der aufmerksame Schüler meldete der Polizei, wie ein Jugendlicher eine Glasscheibe am Bushäuschen einwarf - und ermöglichte so die Ermittlung des Täters.

Am Samstagnachmittag rief der Bub beim Polizeinotruf an und schilderte, was er gerade beobachtet hatte: Ein Jugendlicher hatte eine Glasscheibe am Bushaltehäuschen an der Apfeltranger Straße im Gewerbegebiet Märzisried eingeworfen.

Bub in Kaufbeuren hilft der Polizei nach Vandalismus an Bushaltestelle

Die präzisen Angaben des jungen Zeugen ermöglichten es der Polizei, schnell zu handeln. Durch seine detaillierte Beschreibung konnte der 15-jährige Täter zeitnah ermittelt werden, teilen die Beamten mit und loben den Jungen. Ohne die Meldung des Buben wäre der Täter vermutlich unentdeckt geblieben.

Den 15-jährigen Beschuldigten erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der entstandene Sachschaden an der Bushaltestelle beträgt etwa 500 Euro, heißt es abschließend von der Polizei.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Kaufbeuren im Allgäu

Kaufbeuren ist mit über 48.000 Einwohnern eine der größten Städte im Allgäu und liegt etwa 80 Kilometer südwestlich von München. Die kreisfreie Stadt in Schwaben ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort zwischen Augsburg und den Alpen. Das Gewerbegebiet Märzisried im Süden der Stadt beherbergt zahlreiche Unternehmen und ist über die B16 gut an das Verkehrsnetz angebunden.

Als Oberzentrum für die Region spielt Kaufbeuren eine wichtige Rolle im östlichen Allgäu. Die Stadt ist bekannt für ihre historische Altstadt, das jährliche Tänzelfest und als Schulstandort mit mehreren Gymnasien und Berufsschulen.