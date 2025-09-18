„Katastrophe“ und „Desaster“ - diese Kaufbeurer Mega-Baustellen sorgen für Ärger

Das Drama rund um die Sanierung des Jordan-Badeparks geht in die Verlängerung. Wie in der jüngsten Bauausschusssitzung bekannt wurde, verschiebt sich die Wiedereröffnung wohl auf den Beginn der Hallenbad-Saison 2026, also Herbst kommenden Jahres. Der Grund: Neben den ohnehin schon bekannten Bauproblemen und Verzögerungen sorgen nun die Fliesen- und Estricharbeiten für Ärger. Nach der Kündigung der Firmen und dem Ausbau folgen die neue Ausschreibung der Arbeiten und Rechtsstreitereien.

