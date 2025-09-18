Icon Menü
Kaufbeuren: Mega-Baustellen im Badepark und der Gustav-Leutelt-Schule sorgen weiter für Ärger

Baumängel, Verzögerungen, Kostenexplosionen

„Katastrophe“ und „Desaster“ - diese Kaufbeurer Mega-Baustellen sorgen für Ärger

Die Stadt Kaufbeuren kämpft weiter mit ihren großen Projekten. Jetzt gibt es neue Hiobsbotschaften rund um zwei Baustellen. Wer hat Schuld?
Von Alexander Vucko
    Die Sanierung und Erweiterung der Gustav-Leutelt-Schule macht weiter Ärger.
    Die Sanierung und Erweiterung der Gustav-Leutelt-Schule macht weiter Ärger. Foto: Harald Langer

    Das Drama rund um die Sanierung des Jordan-Badeparks geht in die Verlängerung. Wie in der jüngsten Bauausschusssitzung bekannt wurde, verschiebt sich die Wiedereröffnung wohl auf den Beginn der Hallenbad-Saison 2026, also Herbst kommenden Jahres. Der Grund: Neben den ohnehin schon bekannten Bauproblemen und Verzögerungen sorgen nun die Fliesen- und Estricharbeiten für Ärger. Nach der Kündigung der Firmen und dem Ausbau folgen die neue Ausschreibung der Arbeiten und Rechtsstreitereien.

