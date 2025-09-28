Betrunkener Radfahrer geht Polizisten in Kaufbeuren aggressiv an

Auf einen stark betrunkenen Radfahrer, der im Kaufbeurer Stadtgebiet unterwegs war, wurde die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufmerksam gemacht. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten intensiven Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab laut Polizeibericht einen Wert von über zwei Promille. Da der 36-Jährige die Polizisten aggressiv anging, musste er von ihnen gefesselt werden. Dabei überhäufte er die Beamten mit Beleidigungen.

Bei den Ermittlungen kommt so einiges ans Licht

Bei der Durchsuchung wurden in der Jackentasche des Radfahrers illegale Drogen gefunden. Außerdem stellte sich bei der Aufnahme des Vorfalls heraus, dass der Mann mit seinem Zweirad zuvor gegen ein Auto gefahren war. Dabei entstand geringer Sachschaden am Wagen. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Straftatbestände ein.