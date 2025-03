Kriminalität in Kaufbeuren – mehr Gewalt und Anrufbetrüger mit miesen Maschen

Im Vergleich mit anderen kreisfreien Städten Bayerns nimmt Kaufbeuren weiterhin einen Spitzenplatz in Sachen Sicherheit ein. Lediglich Schwabach verzeichnet mit 3369 Fällen pro 100.000 Einwohner eine noch geringere Kriminalitätsbelastung. „Während die Kriminalität in Bayern insgesamt um 4,4 Prozent zurückging, zeigt Kaufbeuren zwar eine leicht andere Entwicklung“, sagte Markus Mükusch, stellvertretender Leiter der Kaufbeurer Polizeiinspektion (PI). „Hier stieg die Zahl der Straftaten um 1,1 Prozent. Allerdings entspricht dies lediglich einem Anstieg von 23 Fällen.“ In der gesamten Inspektion, die auch das Umland umfasst, wurden 2350 Straftaten erfasst. In der Stadt Kaufbeuren wurden 68,5 Prozent der Fälle aufgeklärt, im Landkreis Ostallgäu waren es 76,1 Prozent. Am Donnerstag stellten Mükusch, PI-Leiter Markus Ziegler und Kriminalhauptkommissar Boris Günther die Kriminalstatistik 2024 vor.

Katharina Gsöll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis